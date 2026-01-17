Evde Bakım Yardımı Yönetmeliği değişti. Değişiklik, özellikle taşınmaz, araç ve bazı sosyal ve eğitim destek ödemelerinin hane gelir hesabına dâhil edilme biçiminde sadeleştirme ve netleştirme sağlayacak.

Yeni düzenleme ile ikamet edilen konut dışında sahip olunan diğer konutlar için, konutun kirada olması hâlinde yalnızca elde edilen kira bedeli hane gelir hesabına dâhil edilecek. Konutun kirada olmaması durumunda ise yalnızca rayiç bedel üzerinden gelir hesaplaması yapılmaya devam edilecek.

Kiraya verilen dükkânlar için artık yalnızca kira geliri dikkate alınacak. Depo, arsa, arazi, tarla ve benzeri taşınmazlarda yapılan değişiklikle, bu taşınmazlardan zirai, ticari veya kira geliri elde edilmemesi hâlinde takdir edilen rayiç bedel, gelir elde edilmesi hâlinde ise yalnızca elde edilen gelirlerin toplamı hane gelirine dâhil edilecek.

Yeni düzenleme ile hanede bir adet binek araç bulunması hâlinde, ÖTV mevzuatında belirlenen parasal limiti aşan kısmın 120’de biri dikkate alınacak. Hanede birden fazla binek araç bulunması durumunda ise, rayiç veya kasko bedeli en yüksek olan araç için bu hüküm uygulanacak, diğer araçların kasko veya rayiç bedelinin 120’de biri gelir hesabına eklenecek.

Öğrenim kredisi, doğum yardımı ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında ödenen staj ücretleri artık hane gelirine dâhil edilmeyecek. Önceki yönetmelikte yer alan “Vergi indirimlerinden faydalanılarak alınan ve engelli adına kayıtlı olan araçlar için vergiler indirilmiş tutarın 120’de biri dikkate alınarak hanenin geliri hesaplanır” hükmü yürürlükten kaldırıldı.

