Denizli’de yaya geçidinde otomobilin çarptığı fizyoterapist Simge Bayram, metrelerce sürüklendi. Hastanede hayatını kaybeden kadının 1 ay sonra evlenmeye hazırlandığı detayı kahretti.

Dün akşam saat 17.00 sıralarında Merkezefendi ilçesine bağlı Selçukbey Mahallesi Ali Marım Bulvarında, özel bir hastanede fizyoterapist olarak çalışan 26 yaşındaki Simge Bayram, direksiyon dersi almak için sürücü kursuna ulaşmaya çalıştığı sırada Lütfi Ege Anadolu Lisesi önündeki yaya geçidinden karşıya geçmek istedi.

İLGİLİ HABERLER GÜNDEM Emekli imam umrede hayatını kaybetti

METRELERCE SÜRÜKLENDİ

Yaya geçidinden geçmekte olan genç sağlıkçıya S.T. yönetimindeki 34 DPB 653 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen Simge Bayram ağır yaralandı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kanlar içinde kalan Simge Bayram, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Servergazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Simge Bayram, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Bayram’ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Denizli Bölge Başkanlığı morguna kaldırıldı.

Genç fizyoterapist, cinayet gibi kazada can verdi! 1 ay sonra evlenecekti...

1 AY SONRA EVLENECEKTİ

Karşıdan karşıya geçen yayanın ölümüne sebep olan otomobil sürücüsü S.T. gözaltına alınırken, hayatını kaybeden fizyoterapist Simge Bayram’ın 1 ay sonra yapılacak düğünle inşaat mühendisi O.Ç. ile hayatını birleştirmeye hazırlandığı öğrenildi. Genç sağlıkçının cenazesinin İzmir’in Ödemiş ilçesine bağlı Kaymakçı Mahallesi’nde son yolculuğuna uğurlanacağı bildirildi.

GÖZDE NUR BAYAR

Haberle İlgili Daha Fazlası