Emekli imam umrede hayatını kaybetti
Aydın’ın Yenipazar ilçesinde uzun yıllar imamlık yapan Muammer Kömürcü, umre ziyareti sırasında hayatını kaybetti.
Yenipazar Çarşı Mahallesi’nin sevilen isimlerinden olan emekli din görevlisi Muammer Kömürcü, umre ziyareti için gittiği kutsal topraklarda hayatını kaybetti.
ANİ ÖLÜMÜ HERKESİ ÜZDÜ
Vefat haberini, Çarşı Mahalle Muhtarı Süleyman Kozbek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Kozbek, emekli imamın umre ziyareti için kutsal topraklarda bulunduğu sırada hayatını kaybettiğini belirterek ailesi başta olmak üzere tüm sevenlerine baş sağlığı dileklerinde bulundu. Emekli imam Kömürcü'nün ani vefatı sevenlerini üzdü.
