ATV’nin yeni dizisi Gözleri KaraDeniz’de “Osman Maçari” karakteriyle izleyici karşısına çıkan ve 19 Kasım’da yayınlanacak olan Sekizinci Aile dizisinde de rol alan usta oyuncu Mehmet Özgür, yıllardır sakladığı acısını ilk kez paylaştı. Özgür, 2005 yılında kaybettiği evladıyla ilgili sözleriyle herkesi duygulandırdı.

“Kollama” dizisindeki Necip Yılmaz rolüyle geniş bir kitleye ulaşan Mehmet Özgür, asıl çıkışını “Suskunlar”daki unutulmaz karakter Takoz İrfan ile yaparak ekranlara adını kazıdı. Oyunculuğu ve her sahnedeki gerilimi artıran performansıyla “karakter oyunculuğu” denildiğinde akla gelen isimlerden biri haline geldi.

Mehmet Özgür, Gözleri KaraDeniz'de 'Osman Maçari' karakterini oynuyor.

Yeni sezona bir değil iki projeyle başlayan oyuncu, dün gece Sekizinci Aile dizisinin galasında kameraların karşısına geçti. Ali Atay’ın yazıp yönettiği yapımda Haluk Bilginer, Serkan Keskin ve Hazal Kaya gibi isimlerle birlikte rol alan Özgür, galadaki tavrıyla dikkat çekerken, özel hayatına dair bugüne kadar hiç bilinmeyen hüzünlü bir detayı da ilk kez paylaştı.

20 yıldır Safinaz Özgür ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncunun, çiftin Başar Arhan adında bir oğulları olduğu ve genç adamın oyunculuk eğitimi için İngiltere’ye gittiği biliniyordu. Ancak Mehmet Özgür, taktığı dikkat çekici kolyenin hikayesi sorulduğunda, bugüne kadar hiç dile getirmediği bir gerçeği açıkladı.

Ünlü oyuncunun boynundan eksik etmediği kolyesi...

"ONU HEP BURAMDA TAŞIYORUM"

Kolyeyi işaret ederek derin bir nefes alan Özgür, “Bunu sonda yapsaydık iyiydi ama söyleyeyim peki… 2005 yılında bir evlat kaybettim. Bu kolyenin içinde onun göbek bağı var. Onu hep burada taşıyorum” dedi. Ünlü oyuncu sözlerinin devamında, “Allah bize bir evlat daha verdi, onu da buramda taşıyorum” diyerek kalbini gösterdi.

"2005 yılında bir evlat kaybettim. Bu kolyenin içinde onun göbek bağı var."

Bu sözler üzerine duygulanan muhabir, Mehmet Özgür’e sarıldı. Usta oyuncunun paylaştığı bu detay herkesi duygulandırdı.

MEHMET ÖZGÜR'ÜN OĞLU NEDEN ÖLDÜ?

Öte yandan Mehmet Özgür'ün evladını lösemiden dolayı kaybettiği öğrenildi. Özgür, 6 yaşındaki lösemi hastası olan oğlunu kurtarmak için palyaçoluk yapan bir babanın dramının anlatıldığı "Sözün Bittiği Yer" filminde rol almıştı.

MELİN ÖZTÜRK

Haberle İlgili Daha Fazlası