Al-Shabab'taki görevinden geçtiğimiz mayıs ayında ayrılan Fatih Terim, Çekya Milli Takımı teknik direktörlüğü için bir numaralı aday olarak gösteriliyor. Sportif direktör Pavel Nedved, Cebelitarık maçının ardından konuyla ilgili açıklama yaptı. Çekya basınında çıkan Terim haberleri ise dikkat çekti.

Ivan Hasek ile yollarını ayıran Çekya Milli Takımı'nda teknik direktör arayışları devam ediyor. Bu görev için adı geçen Fatih Terim, en büyük aday olarak gösteriliyor. Çek basınında çıkan haberlerde ise henüz bir anlaşmanın olmadığı ve Terim konusunda Çekya Futbol Federasyonu'nda fikir ayrılıkları yaşandığı belirtildi.

Fatih terim son olarak Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab'ı çalışltırdı

"O KADAR BASİT DEĞİL"

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri L Grubu'ndaki 8'inci ve son maçında Cebelitarık'ı 6-0 yenen ve 16 puanla ikinci sırada yer alarak play-off'a kalan Çekya'da geçici olarak Jaroslav Köstl görev yapıyor. Çekya Sportif Direktörü Pavel Nedved, Cebelitarık maçının ardından teknik direktör arayışıyla ilgili konuştu.

CT Sport'a açıklama yapan Nedved, "Teknik direktörlük konusunda süreç biraz daha karmaşık. Çünkü hem ekonomik hem de sportif yönleri hesaba katmamız gerekiyor. Ve bu o kadar da basit değil. Henüz tam bir anlaşmaya varamadık. Biraz zaman alacak, çok çalışmamız gerekecek ve bununla yüzleşmemiz gerekecek" ifadelerini kullandı.

NEDVED'İN TERCİHİ TERİM

iSport'un haberine göre; Hasek'in yerine gelecek adaylar arasında Fatih Terim ve Jürgen Klinsmann iki yabancı isim olarak öne çıkıyor. Haberde, Nedved'in Al Shabab'ta birlikte çalıştığı Terim'i önerdiği ancak yönetim kurulunda henüz fikir birliğine varılamadığı aktarıldı.

