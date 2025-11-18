Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) tarafından yapılan arıza, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında kentin bazı ilçelerinde su kesintisi yaşanıyor. 18 Kasım 2025 Salı sabah saatlerinden itibaren su sorunu yaşayan vatandaşlar, "Sular ne zaman gelecek" sorusuna cevap aramaya başladı. İşte MESKİ güncel su kesintisi....

Mersin'de içme suyu hatlarında yaşanan arızalar ya da planlı bakım çalışmaları kapsamında bazı mahallelerde su kesintisi uygulanmaktadır.

Sabah saatlerinde başlayan kesintiler, vatandaşların günlük hayatını olumsuz yönde etkilemektedir.

Son dakika! Mersin su kesintisi ne zaman giderilecek? 18 Kasım MUSKİ duyurdu

18 KASIM MERSİN SU KESİNTİSİ NE ZAMAN GİDERİLECEK?

18 Kasım Salı günü MESKİ tarafından duyurulan planlı kesinti programına göre, Toroslar Güzelyayla'da sular 08.00'de, Musalı'da 08.30'da, Mezitli, Akarca, Cemilli, Doğançay, Fındıkpınarı, Kuzucubelen ve Tepeköy'de 08.00'de gelecektir.

TOROSLAR - GÜZELYAYLA

TOROSLAR - MUSALI

MEZİTLİ - AKARCA, CEMİLLİ, DOĞANÇAY, FINDIKPINARI, KUZUCUBELEN, TEPEKÖY

SEVCAN GİRGİN

