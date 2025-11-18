CHP'de sular durulmazken, TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik'ten çok konuşulacak bir iddia geldi. Atik, "Eğer mutlak butlan kararı çıksaydı ve Kemal Bey geri gelseydi, yapacağı ilk iş Ekrem İmamoğlu ve Rıza Akpolat'ı partiden ihraç edecekti." ifadelerini kullandı.

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hafta sonunda önce Edirne F Tipi Cezaevi’ne giderek HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile görüşmüştü. Ardından Silivri Cezaevi’ne giderek Can Atalay ve Tayfun Kahraman’ı ziyaret eden Kılıçdaroğlu, CHP eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ı da ziyaret etmişti.

İMAMOĞLU VE AKPOLAT'I ZİYARET ETMEDİ

Kılıçdaroğlu'nun Silivri ziyaretinde Ekrem İmamoğlu ve Rıza Akpolat'ı ziyaret etmemesi dikkat çekmişti.

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, 'Medya Kritik' programında Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu ve Akpolat'ı ziyaret etmemesiyle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Atik, Kılıçdaroğlu'nun partinin başına gelseydi Ekrem İmamoğlu ve Rıza Akpolat'ı partiden ihraç etmek istediğini öne sürdü.

Atik programda konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"BU DEFA İKİSİNE DE GİTMEDİ"

"İmamoğlu'nun şöyle bir beyanı vardı, 'Beni Kemal Bey betona gömmek istiyor'. Kemal Kılıçdaroğlu da bunları yalanladı. İlginç bir bilgi daha var. Kılıçdaroğlu sadece Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etmemezlik yapmadı. Bir kişiye daha gitmedi. O da Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat. Daha önce Rıza Akpolat'a gitmişti İmamoğlu'na gittiği gibi. Bu defa ikisine de gitmedi.

"KILIÇDAROĞLU'NUN YAPACAĞI İLK İŞ İMAMOĞLU VE AKPOLAT'I İHRAÇ ETMEKTİ"

Rıza Akpolat hakkında iddianame çıktı, çok ağır eleştiriler var. İmamoğlu ile ilgili iddianame de çıktı. Eğer mutlak butlan kararı çıksaydı ve Kemal Bey geri gelseydi, yapacağı ilk iş Ekrem İmamoğlu ve Rıza Akpolat'ı partiden ihraç edecekti. İhraç etmese bile şunu diyecekti, 'Aklının gelin' diyecekti. Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu'nu ve Rıza Akpolat'ı ziyaret etmemesi yolsuzluk konusunda CHP yönetimi gibi düşünmediğinin en açık göstergesi. Çıkıp 'Arkadaşlarımız suçsuz' diyebilirdi, demedi."

