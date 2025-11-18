Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre ülkenin kuzey, iç ve batı kesimlerinde parçalı bulutlu hava beklenirken, Edirne ve Kırklareli'nde sabah saatlerinde sağanak görülecek. Marmara ve Kuzey Ege'de rüzgârın yer yer fırtına şeklinde eseceği bildirilirken vatandaşlara uyarılar yapıldı. İç ve doğu bölgelerde sabah saatlerinde sis ve pus etkili olurken, sıcaklıkların doğuda 2-4 derece artacağı, diğer bölgelerde değişmeyeceği açıklandı.

Ülkemizde bugün, kuzey, iç ve batı kesimlerinde gökyüzü genel olarak parçalı yer yer çok bulutlu olacak. Sabah saatlerinde özellikle Edirne ve Kırklareli çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor, diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir havanın hâkim olması öngörülüyor.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI

Özellikle Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında rüzgârın güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli, hatta yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği belirtiliyor. Bu durum, deniz ulaşımı ve kıyı etkinlikleri açısından dikkat gerektiriyor.

SİS VE PUS TEHLİKESİ

Gece ve sabah saatlerinde, özellikle Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç bölümleri, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’nun kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis oluşması bekleniyor. Görüş mesafesinde düşme riski nedeniyle özellikle yola çıkacak sürücüler için önemli bir uyarı niteliği taşıyor.

HAVA SICAKLIĞINDA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİK YOK

Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, ancak ülkenin diğer yerlerinde anlamlı bir değişiklik beklenmediği açıklandı. Bu durumda, batı ve güney bölgelerde gün içinde daha önceki günlerdeki sıcaklık düzeyleri devam edecek.

GÜNÜN EN YÜKSEK SICAKLIKLARI

Bazı şehirlerin gün içindeki en yüksek sıcaklık tahminleri şöyle:

-Ankara: 17 °C (Parçalı ve az bulutlu)

-İstanbul: 21 °C (Parçalı bulutlu)

-İzmir: 23 °C (Parçalı ve az bulutlu)

-Adana: 24 °C (Parçalı ve az bulutlu)

-Antalya: 24 °C (Parçalı ve az bulutlu)

-Samsun: 22 °C (Parçalı ve az bulutlu)

-Trabzon: 20 °C (Parçalı ve az bulutlu)

-Erzurum: 8 °C (Parçalı bulutlu)

-Diyarbakır: 17 °C (Parçalı ve az bulutlu)

DENİZ ULAŞIMI RÜZGAR ENGELİ

Kıyı ve kuzey bölgelerde beklenen kuvvetli rüzgâr nedeniyle deniz ulaşımı, balıkçılık ve kıyı etkinlikleri planlanırken dikkatli olunmalı. İç ve doğu kesimlerde sabah saatlerinde oluşabilecek sis ve pus, kara yolu ulaşımında görüş mesafesini azaltabileceği için özellikle sürücülerin uyarılması önemli. Hava sıcaklığı açısından ise büyük bir değişim söz konusu olmadığı için dış mekan etkinlikleri açısından çok büyük bir engel bulunmuyor.

