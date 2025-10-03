Bulgaristan - Türkiye maçı ne zaman? A Milli Takım aday kadrosu açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu, 2026 Dünya Kupası elemelerinde Bulgaristan deplasmanında oynanacak maçın tarihini ve kadroyu açıkladı. Teknik heyetin tercihleri, bazı eksikler ve kamp planları gündemde.

BULGARİSTAN - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye, E Grubu’nun üçüncü maçında 11 Ekim Cumartesi günü Bulgaristan’a konuk olacak. Müsabaka 21.45’te başlayacak ve ev sahibi ülkenin Vasil Levski Ulusal Stadyumu’nda oynanacak.

Milliler, daha önce Gürcistan deplasmanından 3 puanla dönmüş, İspanya karşısında ise 6 gol yiyerek ağır bir mağlubiyet almıştı. Bu maçı kazanmak, grubun dengesi açısından kritik öneme sahip.

Kafile, Türkiye’deki kamp sürecini tamamladıktan sonra 10 Ekim günü öğleden sonra Sofya’ya hareket ederek maç saatine kadar stadyumda teknik çalışmalar yapacak.

BULGARİSTAN - TÜRKİYE MAÇI ADAY KADROSU

Federasyon tarafından açıklanan 27 kişilik aday kadro, teknik direktör Montella’nın tercihlerini yansıtıyor.

Barış Alper Yılmaz, 11 Ekim’deki Bulgaristan maçında cezası nedeniyle görev alamayacak. Aday kadro, 6 Ekim Pazartesi günü Riva'daki Hasan Doğan Tesisleri'nde toplanacak ve kamp çalışmalarına başlayacak.

Kaleci

Altay Bayındır, Berke Özer, Mert Günok, Uğurcan Çakır

Defans

Abdülkerim Bardakcı, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Samet Akaydin, Yusuf Akçiçek, Zeki Çelik

Orta Saha

Atakan Karazor, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Salih Özcan,

Forvet

Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün