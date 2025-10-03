Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Dursun Özbek'ten Şampiyonlar Ligi açıklaması: Alışık olduğumuz yer

- Güncelleme:
Spor Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Şampiyonlar Ligi'nin sarı-kırmızılı camianın alışık olduğu bir organizasyon olduğunu belirterek, "İlk maçımız pek iyi geçmedi ama ikinci maçta taraftarlarımızı memnun ettiğimizi düşünüyorum" dedi.

Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek ve teknik direktör Okan Buruk, 'Yeni Nesil Aile' dizisinin lansmanına katıldı. Şampiyonlar Ligi'nde kazandıkları Liverpool maçına çok sevindiğini belirten Özbek, "Çok iyi hazırlanmıştık ve çok sevindik. Şampiyonlar Ligi, Galatasaray’ın alışık olduğu bir organizasyon. İlk maçımız pek iyi geçmedi ama ikinci maçta taraftarlarımızı memnun ettiğimizi düşünüyorum. Şampiyonlar Ligi'nde yukarı doğru gitmek ve hem Türk futbolseverleri hem de Galatasaray taraftarlarını mutlu etmek istiyoruz" açıklamasını yaptı.

Dursun Özbek'ten Şampiyonlar Ligi açıklaması: Alışık olduğumuz yer - 1. Resim

"BÜTÜN ÜLKEYİ SEVİNDİRDİK"

Avrupa’da bir Türk takımının Premier Lig ekibini yenmesinin mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Okan Buruk, "Sadece Galatasaraylılar değil, bütün ülkeyi sevindirdiğimiz için de büyük bir gurur yaşıyoruz" şeklinde konuştu.

"OSIMHEN'İ DİNLENDİRDİK"

Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen'in önemli bir sıkıntı olmadığını vurgulayan Buruk, "Bugün (2 Ekim) dinlendirdik, yarın (3 Ekim) takımla birlikte antrenmanda olacak" ifadelerini kullandı.

Dursun Özbek'ten Şampiyonlar Ligi açıklaması: Alışık olduğumuz yer - 2. Resim

Sarı-kırmızılıların teknik direktörü, Fenerbahçe Kulübü’ndeki başkanlık değişiminin sorulması üzerine, "Fenerbahçe’nin başkanlık değişimi için hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum" sözlerini sarf etti.

