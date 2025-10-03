Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Arne Slot'tan Galatasaray maçı tepkisi: Sanki hayatının en sert darbesiydi!

Arne Slot'tan Galatasaray maçı tepkisi: Sanki hayatının en sert darbesiydi!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Spor Haberleri

Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, Premier Lig'in 7'nci haftasındaki kritik Chelsea maçı öncesi yaptığı açıklamada, Galatasaray'a karşı Şampiyonlar Ligi'nde 1-0 mağlup oldukları müsabakada hakemin verdiği penaltı kararına tepki gösterdi.

Arne Slot, Premier Lig'de 4 Ekim Cumartesi günü Chelsea ile deplasmanda oynayacakları maç öncesi düzenlenen basın toplantısında, Şampiyonlar Ligi'nde 1-0 kaybettikleri Galatasaray karşılaşmasına değindi.

Arne Slot'tan Galatasaray maçı tepkisi: Sanki hayatının en sert darbesiydi! - 1. Resim

"EN UFAK TEMASTA YERDE KALDI"

Sporx'te yer alan habere göre; Barış Alper Yılmaz'ın yerde kaldığı penaltı pozisyonu hakkında konuşan Slot, "Bir dakika önce Ekitike kaleciyle karşı karşıya kalıyor, omzundan 2-3 kez çekiliyor ama ayakta kalmaya çalışıyor. Bizim oyuncularımız genelde böyle davranıyor. Hemen ardından diğer ceza sahasında bir oyuncu ufak bir temasla yerde kalıyor ve hakem penaltı veriyor. Bu, sanki hayatının en sert darbesiymiş gibi" ifadelerini kullandı.

Arne Slot'tan Galatasaray maçı tepkisi: Sanki hayatının en sert darbesiydi! - 2. Resim

"AYNI HAKEM OLSAYDI CRYSTAL PALACE'A YENİLMEDİK"

Galatasaray maçının hakemi ile Premier Lig'de oynadıkları Crystal Palace maçının hakemini kıyaslayan Liverpool'un teknik patronu, "Galatasaray maçındaki hakem Palace maçını yönetseydi o karşılaşmayı kaybetmezdik. Çünkü Galatasaray maçının hakemi uzatma dakikalarının tam bitişinde düdüğü çaldı" dedi.

Arne Slot'tan Galatasaray maçı tepkisi: Sanki hayatının en sert darbesiydi! - 3. Resim

"DAHA İYİ OLMALIYIZ"

Hollandalı teknik adam, "Yine de bu sonuçları hakemlere bağlayamayız. Daha iyi olmalıyız ve bunu yapmak için çalışacağız. Akıllı olsak da olmasak da, şanslı olsak da olmasak da, bu seviyede daha fazlasını ortaya koymalıyız" sözlerini sarf etti.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Bulgaristan - Türkiye maçı ne zaman? A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
