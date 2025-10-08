Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > 3. Sayfa > Adana'da hareketli anlar! Uyuşturucu bağımlısı, aile bireylerini rehin aldı

Adana'da uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen bir şahsın aile bireylerini rehin aldı. Takviyeye gelen özel harekat polisleri, şahsı bacağından vurarak etkisiz hale getirdi.

Adana'nın Yüreğir ilçesi Kozan yolundaki bir evde uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen bir şahıs aile bireylerini rehin aldı. Olayı öğrenen ailenin yakınları 112'yi arayarak ihbarda bulundu.

SİLAH SESLERİ DUYULDU

Olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, bölgeye takviye olarak özel harekat polisleri de çağrıldı. Şahıs ikna edilmeye çalışılırken bir anda silah sesleri de duyuldu.

Evin çatısına kaçan E.D., özel harekat polislerine de bıçakla saldırdı. Bunun üzerine E.D., özel harekat polisleri tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Yaralanan şahıs Adana Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

