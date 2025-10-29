Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İstanbul'da polisten kaçan araç tıra çarptı! Ölü ve yaralı var

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Sultanbeyli'de polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan hafif ticari araç tıra çarptı. Feci kazada otomobildekilerden biri öldü diğeri yaralandı.

Kartal'da görev yapan polis ekipleri, sürücüsü henüz belirlenemeyen ve durumundan şüphelendikleri 34 NSV 932 plakalı hafif ticari aracı durdurmak istedi.

POLİSTEN KAÇARKEN KAZA YAPTI

"Dur" ihtarına uymayıp kaçan sürücünün kullandığı araç, Sultanbeyli ilçesi Mecidiye Mahallesi Fatih Bulvarı'ndaki kavşakta park halindeki tıra arkadan çarptı. İhbar üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İstanbul'da polisten kaçan araç tıra çarptı! Ölü ve yaralı var - 1. Resim

OTOMOBİLDE SIKIŞTILAR

Yapılan kontrollerde araç içerisinde sıkışan 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de ağır yaralandığı belirlendi. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken, ölen kişinin cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

KAÇARKEN POLİSE ATEŞ AÇTI

Öte yandan kazaya karışan araçtan kendi imkanlarıyla çıkarak kaçmak isteyen ve polise ateş açan bir şüphelinin ise yaralı yakalandığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

CHP’de ‘dokunulmazlık zırhlı’ PM! Soruşturmalara karşı milletvekilleri ağırlıklı olacak
