Dava bitti, gözler 39. Kurultay’da: CHP’de PM’nin yarısı değişecek!

28-30 Kasım tarihlerinde Ankara Arena’da yapılacak kurultayın ilk gününde yeni parti programı CHP’li delegelerin oyuna sunulacak. İkinci gün genel başkan seçimi, üçüncü gün ise Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu seçimleri yapılacak.

İlgili Haber Kemal Kılıçdaroğlu yeni parti mi kuracak? İddialara ilk defa cevap verdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in tek aday olarak girmesi beklenen kurultayda PM’nin yüzde 50’ye yakının değiştirilmesi öngörülüyor.

Özel, genel başkan seçildikten sonra gölge kabine sistemine geçmiş, her bakanlık için bir Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyesi görevlendirmişti. Olağan kurultaydan sonra bu sistemden vazgeçmesi ve MYK üye sayısını 15’e düşüreceği belirtiliyor.

39’ncu Olağan Kurultay hem genel başkanın A takımı olarak nitelendirilen MYK hem de PM’te önemli değişiklikler getirecek. Yeni MYK ve PM ile seçimlere gidilecek.