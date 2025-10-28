Dava bitti, gözler 39. Kurultay’da: CHP’de PM’nin yarısı değişecek!
CHP’de, 38. Olağan ve 21. Olağanüstü kurultaylarının iptali talebiyle açılan davanın reddedilmesinin ardından 39’uncu Olağan Kurultay çalışmalarına hız verildi.
28-30 Kasım tarihlerinde Ankara Arena’da yapılacak kurultayın ilk gününde yeni parti programı CHP’li delegelerin oyuna sunulacak. İkinci gün genel başkan seçimi, üçüncü gün ise Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu seçimleri yapılacak.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in tek aday olarak girmesi beklenen kurultayda PM’nin yüzde 50’ye yakının değiştirilmesi öngörülüyor.
Özel, genel başkan seçildikten sonra gölge kabine sistemine geçmiş, her bakanlık için bir Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyesi görevlendirmişti. Olağan kurultaydan sonra bu sistemden vazgeçmesi ve MYK üye sayısını 15’e düşüreceği belirtiliyor.
39’ncu Olağan Kurultay hem genel başkanın A takımı olarak nitelendirilen MYK hem de PM’te önemli değişiklikler getirecek. Yeni MYK ve PM ile seçimlere gidilecek.