Casusluğa bir buçuk yılda 2,2 milyon dolar

Gamze Erdoğan/ANKARA - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, yolsuzluk ve rüşvetten tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ile Necati Özkan ve Merdan Yanardağ “siyasal casusluk” suçundan tutuklandı.

İmamoğlu, savcılık ifadesinde soruların çoğunu “hatırlamıyorum” diye cevapladı. “Hüseyin Gün’ü tanıdığımı hatırlamıyorum, fakat söz konusu ziyareti hatırladım” diyen İmamoğlu, kullanıcısı olduğu iddia edilen mesajlaşma programını da ilk kez duyduğunu söyledi. Ekrem İmamoğlu, seçim kampanyası direktörü Necati Özkan’ın etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade veren Hüseyin Gün ile yazışmasından da bilgisi olmadığını ileri sürdü. Özkan da Gün ile Ekrem İmamoğlu’nun görüşmesini kendisinin ayarladığını ancak Gün’ün aleyhindeki beyanlarını kabul etmediğini söyledi.

Hâkimliğin tutukluluğa ilişkin karar yazısında şüphelilerin belirli bir hiyerarşi içerisinde iştirak hâlinde casusluk faaliyetlerinde bulunduklarının anlaşıldığı belirtildi.

GÖNDERDİĞİ PARALARI KAYDETMİŞ

Etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyen şüpheli Hüseyin Gün’ün ifadesinde ise dikkat çeken ödeme detayları yer alıyor. Gün, hakkındaki MASAK incelemesinde, herhangi bir ticari işletmesi bulunmamasına rağmen yüklü miktarda yurt içi ve yurt dışı para transferlerinin yapıldığı, hesaplarından 85 milyon lira tutarında nakit çekim gerçekleştirildiği ve bu tutarların kullanımına ilişkin herhangi bir alım-satım kaydına rastlanmadığı belirtildi.

Soruşturma kapsamında Gün’ün 13 Mart 2020 tarihinde, telefonunda “Amerika’ya giden USD tutarları” başlıklı bir not kaydettiği belirlendi. Gün’ün 24 Eylül 2018’den 13 Mart 2020 tarihine kadar sekiz seferde toplam 2 milyon 200 bin doları ABD’ye transfer ettiğini tek tek yazdığı tespit edildi. Söz konusu notta belirtilen para transferlerinin kim tarafından, hangi amaçla ve hangi yöntemle gerçekleştirildiği sorulan Gün ifadesinde, “Bu para transferleri İsviçre ve İngiltere’de bulunan hesaplarımdan Amerika’daki hesaplarıma aktardığım paralardır. Ticari yatırım amaçlıdır, şirket hesaplarına göndermiştim” dedi.

İfade dosyasında yer alan, el yazısıyla tutulmuş defter ve belgelerin incelenmesi sonucunda, şüpheli Gün’ün Türkiye genelinde görüştüğü kişi ve kurumları günlük olarak not aldığı, İngiltere lehine faaliyet gösterdiği değerlendirilen istihbarat mensupları ya da İngiltere’de siyasi faaliyet yürüten kişilerle Türkiye’ye dair konularda bilgi paylaştığı ifade edildi.

ÖZEL YAZIŞMALARI ANALİZ EDİLDİ

Hüseyin Gün, rakip olarak bulunan parti destekçilerinin kendi aralarındaki yazışmaları eski CIA çalışanı Aaron Barr ve teknik ekip tarafından analiz edildiğini kaydederek şunları söyledi:

Oluşabilecek olumsuz haberlere karşı önlem alınırdı. Bu verilerin gizli, insanların özel yazışmalarından da oluşan verilerden analiz edildiğini Necati Özkan da bilirdi. Ben bu konuda aldığım riskleri Necati ve kampanyada bulunan kişilere hatta İmamoğlu’na bile Özkan üzerinden aktarmıştım. İmamoğlu her raporum doğrultusunda eylemde bulunmazdı. Yani bazı raporlarım Ekrem İmamoğlu’nun nasıl davranması ne şekilde hareket etmesiyle alakalı olduğundan bunları uygulardı. Yani sinir hali durumları ya da muhafazakâr kesime davranış tarzı ile alakalı yönlendirmelerimizi uygulardı.

ALTI KİŞİ TUTUKLANDI

Öte yandan İBB’ye yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, “İstanbul Senin” uygulaması üzerinden 4,7 milyon kullanıcının kişisel verilerinin iki yabancı ülkeye satıldığı iddiasına ilişkin adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden altısı tutuklandı, dokuzu ise adli kontrolle serbest bırakıldı.