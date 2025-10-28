Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Balıkesir sallandı, Sakarya ayağa kalktı! Sokak trafiğe kapatıldı, mahalleli isyan etti

Sındırgı merkezli deprem Sakarya'da da paniğe neden oldu. Kentte iki noktadan gelen ihbar ekipleri harekete geçirdi, sokak trafiğe kapatıldı. Çökme tehlikesi olan binanın bir an önce yıkılması talebinde bulunan mahalleli "Sokak sakinleri de panik içerisinde. Deprem olur olmaz aklımıza ilk bu bina geldi, yıkılacak mı diye düşündük" dedi.

Türkiye, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde gerçekleşen 6.1'lik depremle sarsıldı. Deprem İstanbul, Bursa ve İzmir başta olmak üzere çevre illerde korku ve paniğe neden oldu. 

Sakaryalıların hissettiği deprem Adapazarı ve Serdivan ilçesini alarma geçirdi. 

Balıkesir sallandı, Sakarya ayağa kalktı! Sokak trafiğe kapatıldı, mahalleli isyan etti - 1. Resim

SOKAK TRAFİĞE KAPATILDI

Yenigün Mahallesi Şehit Yakup Törün Sokak üzerinde bulunan ve daha önce hasarlı olduğu bilinen bir binada deprem sonrası çöküntü oluştuğu yönünde ihbar alındı.

Olay yerine polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi, güvenlik çerçevesinde sokak kapatıldı.

Balıkesir sallandı, Sakarya ayağa kalktı! Sokak trafiğe kapatıldı, mahalleli isyan etti - 2. Resim

Öte yandan Serdivan ilçesi Arabacıalanı Mahallesi Eski Kazımpaşa Caddesi üzerinde bulunan bir binanın temelinde kayma meydana geldiği yönündeki ihbar üzerine de ekipler bölgeye yönlendirildi. Her iki noktada da incelemeler sürüyor.

Balıkesir sallandı, Sakarya ayağa kalktı! Sokak trafiğe kapatıldı, mahalleli isyan etti - 3. Resim

BİNA ARKA TARAFA YATTI

Deprem sırasında metruk binadan çatırtılar geldiğini söyleyen mahalle sakinlerinden Burak Kaçanlar ve Kerem Kaçanlar, uzun süredir yıkımı beklenen binanın çevreye tehdit oluşturduğunu dile getirerek, "Üçüncü depremi gördü bu bina. Hala daha yıkım olmuyor. Yani illa birilerinin ölmesi gerekiyor herhalde yıkım olması için. Bir önceki depremde de bayağı bir korktuk. Bir an önce yıkılmasını istiyoruz. Çevresindeki evler için de tehlike oluşturuyor.

Balıkesir sallandı, Sakarya ayağa kalktı! Sokak trafiğe kapatıldı, mahalleli isyan etti - 4. Resim

Sarsıntı ile birlikte sesler duyduk ve arka tarafa doğru yattığını gördük binanın. Bununla birlikte durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdik. Önceki depremde de aynı şekilde olmuştu itfaiye ve AFAD ekipleri gelmişti binanın çevresinde güvenlik önlemleri alındı yıkım işlemi de başlandı ama birkaç haftadır ses seda yok kimse gelip gitmiyor. Sokak sakinleri de panik içerisinde. Deprem olur olmaz aklımıza ilk bu bina geldi, yıkılacak mı diye düşündük" ifadelerine yer verdiler.

Balıkesir sallandı, Sakarya ayağa kalktı! Sokak trafiğe kapatıldı, mahalleli isyan etti - 5. Resim

Sakarya Valiliği yaşanan deprem sonrasında açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, "Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem, ilimizde de hissedilmiş olup yapılan ilk incelemelere göre, kurum ve kuruluşlarımıza yansıyan herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi.

Bakan Yerlikaya canlı yayında açıkladı: Depremin ardından Balıkesir'de okullar 1 gün tatil edildi
