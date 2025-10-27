Kemal Kılıçdaroğlu yeni parti mi kuracak? İddialara ilk defa cevap verdi

CHP’nin 38. Olağan ve 21. Olağanüstü Kurultaylarının iptali istemi mahkeme tarafından reddedildi. Mahkeme kararının ardından 'mutlak butlan' kararı çıktığı takdirde partinin başına dönmesi beklenen CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na ilişkin dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

YENİ PARTİ İDDİASI ORTAYA ATILDI

Kılıçdaroğlu ve çevresi kurultay kararı ile ilgili değerlendirmede bulunmazken, CHP eski liderine yakın isimlerin 'yeni parti' önerisi getireceği öne sürüldü. Gazeteci Sinan Burhan, "CHP içerisinde Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyen il ve ilçe başkanları ile milletvekilleri, artık yeni bir yol ayrımına gelmiş gözüküyor. Bazı isimlerin 'yeni parti kuralım' önerisini Kılıçdaroğlu’nun kapısına getireceği iddia ediliyor" diyerek ses getiren bir iddiayı gündeme getirmişti.

KILIÇDAROĞLU SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Konuyla ilgili Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu. Kılıçdaroğlu, Nefes'ten Aytunç Erkin'e yaptığı açıklamada yeni parti kurup kurmayacağı ile ilgili iddialara "Tümüyle palavra." dedi.

Kılıçdaroğlu'nun bu konuları pek fazla konuşmak istemediği de belirtildi.