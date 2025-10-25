'Mutlak butlan'da karar çıktı! Şaibeli kurultay davası reddedildi

BERAT TEMİZ - GAMZE ERDOĞAN / ANKARA - Kamuoyunun yakından takip ettiği ‘mutlak butlan’ davasında karar çıktı. Mahkeme davayı reddetti.

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na şaibe karıştığı, delegelerin oylarının rüşvet karşılığı satın alındığı iddiasıyla açılan iptal davasının 5’inci duruşması dün Ankara 42. Asliye Mahkemesinde görüldü. CHP’nin avukatı Çağlar Çağlayan davanın reddedilmesini talep ederken, Lütfü Savaş’ın avukatı Onur Yusuf Üregen “Şaibeler ortadan kaldırılmadan yapılacak olan her kurultay, her seçim yok hükmündedir. Zehirli ağacın meyveleri zehirlidir. CHP açısından bu davalar silsilesinden ve tartışmalardan kurtulmanın yegâne yolu huzurdaki bu davanın karara bağlanmasıdır” diyerek, kurultayın iptal edilip Özgür Özel ile yönetiminin görevden uzaklaştırılmasını ve eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun göreve iade edilmesini istedi.

Lütfü Savaş ve Kemal Kılıçdaroğlu katılmadığı duruşmada tarafları dinledikten sonra kararını açıklayan mahkeme, CHP’nin 4-5 Kasım 2023’te yapılan 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025’te gerçekleştirilen 21. Olağanüstü Kurultayının iptali talebiyle açılan davayı “aktif husumet yokluğu” ve “konusuz kalma” gerekçesiyle reddetti.

Mahkeme, CHP ile ilgili karara yönelik istinaf yolunun açık olduğunu belirtti.

ÜREGEN, SARKOZY'Yİ HATIRLATTI

Davanın reddi sonrası açıklama yapan Lütfü Savaş’ın avukatı Onur Yusuf Üregen “Davanın ahlaki ve hukuki olmak üzere iki boyutu bulunmaktadır. Ahlaki boyutunu kazandığımız nettir. Siyasetin parayla dizaynı medeni dünyada hem büyük bir ahlak sorunu hem de büyük bir suçtur. Fransa’da Nicolas Sarkozy seçimde usulsüz finans kullanımı nedeniyle cezaevine girmiş ve beş yıl orada kalacaktır. Hukuki mücadelemiz sürecektir” ifadelerini kullandı.

CHP AVUKATINDAN HAKİME ÖVGÜ

CHP avukatı Çağlar Çağlayan, duruşmanın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada “Beklediğimiz bir karardı. Hâkimin tutumu açısından herhangi bir sitemimiz yok; sürecin düzgün şekilde yürütüldüğünü düşünüyoruz. Yeni kurultay delegeleri seçildi, tüm iptal talepleri reddedildi. Bazı davacılar açısından, üye olmadıkları için üyelik haklarından yararlanamadıkları gerekçesiyle, mahkeme davayı ‘husumet yokluğu’ sebebiyle reddetti. Böylece konu tamamen kapanmış oldu” ifadelerini kullandı.

ÖZEL: TARTIŞMALAR GERİDE KALDI

Bu arada CHP Genel Merkezi’nde 15 Eylül’de olduğu gibi bir nöbet hazırlığı bu defa yapılmadı. Duruşmayı MYK üyeleri ile Genel Merkez’den takip eden CHP lideri Özgür Özel “Mahkeme esastan karar verdi ve davanın konusuz olduğunu söyledi. Bundan sonra artık bu tartışmalar da geride kalmıştır” değerlendirmesinde bulundu.

CEZA DAVASI 4 KASIM'DA

Öte yandan, Ekrem İmamoğlu, Cemil Tugay, Rıza Akpolat ve Özgür Çelik’in de aralarında bulunduğu toplam 12 kişinin “şüpheli” olarak yer aldığı ceza davasının ilk duruşması ise 4 Kasım’da Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek. 12 kişi hakkında “oylamaya hile karıştırdıkları” iddiasıyla bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ve siyasi yasak isteniyor.

CHP'DEN JET İHRAÇ

Mahkemenin kararı sonrası CHP Yüksek Disiplin Kurulu toplandı. Kurul, eski CHP İstanbul Milletvekili Berhan Şimşek, eski Aydın Milletvekili Metin Lütfü Baydar, eski Sultanbeyli delegesi Özgür Çelik ve eski CHP Gençlik Kolları Başkanı Erhan Baydar’ı partiden ihraç etti.