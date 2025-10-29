Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Brezilya'da büyük operasyon başlatıldı! 4'ü polis 60 ölü var

Brezilya'da büyük operasyon başlatıldı! 4'ü polis 60 ölü var

- Güncelleme:
Brezilya&#039;da büyük operasyon başlatıldı! 4&#039;ü polis 60 ölü var
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Brezilya'nın Rio de Janeiro eyaletindeki uyuşturucu operasyonunda, ilk belirlemelere göre 4'ü polis 60 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Büyük operasyonda 81 kişinin de yakalandığı öğrenildi.

Rio de Janeiro Eyalet Valisi Claudio Castro, yaptığı açıklamada, "Comando Vermelho" adlı suç örgütünün bölgede yayılmasını durdurmayı amaçlayan, 2 bin 500 polisin görevlendirildiği operasyon düzenlendiğini belirtti.

Brezilya'daki uyuşturucu operasyonunda 4'ü polis 60 kişi öldü - 1. Resim

32 ZIRHLI ARAÇLA BASKIN 

Castro, 32 zırhlı araçla desteklenen güvenlik güçlerinin, Rio de Janeiro'nun kuzeyinde yer alan Alemao ve Penha bölgelerine girdiğini kaydetti.

Brezilya'daki uyuşturucu operasyonunda 4'ü polis 60 kişi öldü - 2. Resim

4'Ü POLİS 60 ÖLÜ VAR

Güvenlik güçlerinin operasyon sırasında silahlı direnişle karşılaştığını belirten Castro, operasyon kapsamında ilk belirlemelere göre, 4'ü polis 60 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Brezilya'daki uyuşturucu operasyonunda 4'ü polis 60 kişi öldü - 3. Resim

81 KİŞİ YAKALANDI

Güvenlik güçlerinin en az 81 kişiyi gözaltına aldığını vurgulayan Castro, eyalet tarihindeki en geniş kapsamlı operasyonun gerçekleştirildiğini ifade etti.

Castro, bölge sakinlerine operasyon süresince evlerinden çıkmamaları uyarısında bulundu.

İstanbul'da polisten kaçan araç tıra çarptı! Ölü ve yaralı var
