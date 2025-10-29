Suriye'de bombalı saldırı! Lazkiye'deki karakola el bombası atıldı
Suriye'nin Lazkiye kentinde bir karakola el bombası ile saldırı düzenledi. Güvenlik güçleri tarafından düzenlenen operasyon sonucunda motosikletli iki saldırgan yakalandı. Saldırının kimler tarafından düzenlendiğine dair soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.
Suriye’nin Lazkiye kentinde bulunan Kaninis karakolu yakınında dün akşam saatlerinde el bombası patlaması meydana geldi.
Olay, dün akşam saatlerinde Lazkiye Kaninis karakolu yakınında gerçekleşti. Motosikletle gelen iki kişi tarafından karakol yönüne el bombası atılması atıldı.
Patlamanın ardından iç güvenlik birimleri bölgeye sevk edilerek, karakol çevresindeki yolları kapattı ve geniş güvenlik önlemleri aldı.
SALDIRGANLAR YAKALANDI
Patlamada herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Saldırıyı gerçekleştiren şahsıların kısa bir kovalamacanın ardından yakalandığı bildirildi.
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise olayla ilgili soruşturmanın, saldırının nedenleri ve bağlantılarının ortaya çıkarılması amacıyla sürdüğü belirtildi.
