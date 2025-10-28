Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
11 milyon ton zehir Lübnan'dan Suriye'ye geçirilecekti! Dev operasyonda hepsine el konuldu

11 milyon ton zehir Lübnan'dan Suriye'ye geçirilecekti! Dev operasyonda hepsine el konuldu

Suriye'de toparlanma süreci devam ederken, birçok alanda da operasyonlara devam ediliyor. Suriye İçişleri Bakanlığı, Humus ilinin güney kırsalında düzenlenen bir operasyonda, Lübnan'dan getirilen 11 milyon captagon hapının ele geçirildiğini duyurdu.

Suriye'de 8 Aralık 2024'te Esad rejiminin düşmesi sonrası toparlanma süreci her alanda devam ederken, ülkede uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor.

11 milyon ton zehir Lübnan'dan Suriye'ye geçirilecekti! Dev operasyonda hepsine el konuldu - 1. Resim

SURİYE'DE DEV OPERASYON

Suriye İçişleri Bakanlığı'nın Telegram hesabından yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığına bağlı uyuşturucuyla mücadele biriminin, Lübnan'dan gelen bir araçta bulunan 11 milyon captagon hapına el koyduğu belirtildi.

Açıklamada, "Humus'un güneyinde kaçırılmak istenen uyuşturucu haplara el konuldu, kaçakçılıkta kullanılan araç ele geçirildi. Yetkili merciler, olayla bağlantılı suç ağlarını ortaya çıkarmak ve failleri tespit etmek için soruşturmayı sürdürüyor" ifadesi kullanıldı.

11 milyon ton zehir Lübnan'dan Suriye'ye geçirilecekti! Dev operasyonda hepsine el konuldu - 2. Resim

12 MİLYON DAHA ELE GEÇİRİLMİŞTİ

İçişleri Bakanlığı birimleri, 21 Ekim 2025'te, Şam ilinde gerçekleştirdiği operasyonda da bir uyuşturucu şebekesini çökertmiş, kaçırılmaya hazırlanılan 12 milyon captagon hapını ele geçirmişti.

