İskoçya’nın en büyük camisine ırkçı saldırı!

İskoçya’nın en büyük camisi olan Glasgow Merkez Camii, ırkçı bir grafiti saldırısına uğradı.

Polis, olayın ardından yaptığı açıklamada bu eylemin “nefret suçu” kapsamında değerlendirildiğini duyurdu.

Gece saatlerinde Adelphi Caddesi’ndeki cami duvarına yazılan grafiti, İskoçya’nın en büyük ibadethanesini hedef alan ırkçı nefretin sembolü oldu.

"BU TÜR EYLEMLER KABUL EDİLEMEZ"

Başmüfettiş Paul Daley, Glasgow’daki Müslüman toplulukların yaşadığı üzüntüyü anladıklarını söyledi:

“Bu tür iğrenç grafitiler tamamen kabul edilemez. Bu olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma yürütüyoruz. Bilgisi olan herkesin bizimle iletişime geçmesini rica ediyorum.”

Polis, saldırının faillerini tespit etmek için bölgede kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Vatandaşlardan, bilgi sahibi olmaları halinde 101 numaralı polis hattını aramaları istendi.

CAMİ YÖNETİMİ: SALDIRILAR İSKOÇYA'NIN DEĞERLERİNİ YANSITMIYOR

Glasgow Central Camii Sözcüsü, olayın ardından sosyal medya hesabından şu ifadeleri paylaştı:

"Bugün camimizin duvarında grafiti bulduğumuzda çok üzüldük. Bu tür eylemler Glasgow veya İskoçya’nın değerlerini temsil etmiyor. Şehrimiz sıcaklığı, çeşitliliği ve topluluk duygusuyla tanınır. Bu ruh her zaman hakim olacaktır."

Cami yönetimi ayrıca, her inançtan insanın kendini güvende hissedebileceği bir şehir için dayanışma çağrısında bulundu.

"ÖNCE İSKOÇLARIN" GRAFİTİSİ TEPKİ ÇEKTİ

BBC’nin haberine göre cami duvarına yazılan grafitide “Önce İskoçların” ifadesi yer aldı. Cami yetkilileri, bu mesajın nefret söylemi içerdiğini belirterek derin bir üzüntü duyduklarını dile getirdi.

Polis İskoçya, grafitiyi “aşağılık” olarak nitelendirerek nefret suçu kapsamında soruşturma başlattı.

İSKOÇYA'DA CAMİLER HEDEFTE

Bu yıl İskoçya genelinde Müslümanlara yönelik bir dizi saldırı yaşandı.

Geçen ay, Doğu Renfrewshire’daki bir camiye çocukların içeride olduğu sırada bir direk atıldı.

Ağustos ayında ise Greenock’ta bir genç, camide toplu katliam planladığı gerekçesiyle 10 yıl gözaltına alındı.

Aberdeen ve Doğu Renfrewshire bölgelerinde de yıl boyunca nefret suçları kaydedildi.

"GLASGOW HERKESİN ŞEHRİ OLMAYA DEVAM EDECEK"

Cami sözcüsü açıklamasını şu sözlerle tamamladı: