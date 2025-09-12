Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Hollanda'da 9 camiye çirkin saldırı! Tehdit mektupları gönderildi

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Hollanda’da dokuz camiye 'kan lekeli' tehdit mektupları gönderildi. Rotterdam Ayasofya Camii’ne de gönderilen tehdit mektuplar büyük tepkiye neden oldu.

Hollanda’da farklı kentlerdeki 9 camiye kan izleri taşıyan nefret içerikli mektuplar gönderildi.

Kamu yayın kuruluşu NOS’ta yayınlanan haberde, Rotterdam, Eindhoven, Arnhem, Tilburg ve Lahey kentlerinde bulunan 9 farklı camiye kan izleri taşıdığı belirtilen nefret içerikli mektuplar gönderildiği belirtildi.

Haberde, mektuplarda Hazreti Muhammed’e yönelik hakaret ve karalama içeren ifadeler ile çizimlerin bulunduğu kaydedildi.

Hollanda'da 9 camiye çirkin saldırı! Tehdit mektupları gönderildi - 1. Resim

K9 olarak adlandırılan, yaklaşık 250 caminin üyesi olduğu İslami kuruluş platformunun sözcüsü Joram van Klaveren, NOS’a yaptığı açıklamada, “Bu bir tür sindirme ve tehdit. Mektuplar nefret söylemleriyle dolu. Elbette hoş bir durum değil. Rotterdam’da gönderilen mektupta Avrupa’da İslam’ın son günlerinden bahsedildiğini gördük” dedi.

GEÇMİŞTE SALDIRILAR OLMUŞTU

Gelen mektuplarla cami yönetimlerinin şoke olduğunu belirten van Klaveren, geçmişte camilere yapılan saldırılara dikkati çekti.

Van Klaveren “Bunun bir hazırlık aşaması olmamasını umuyoruz ama bu dönemde ne olacağını kestiremiyorsunuz. Son adımı atan insanların örnekleri var. Bu genellikle tehditlerle, telefonlarla, mektuplarla başlıyor. Bize gelen mektuplarda da pek iç açıcı ifadeler yok.” diye konuştu.

Van Klaveren, Hollanda’daki camilerin farklı türde nefret eylemleriyle de karşı karşıya olduğunu belirterek güvenlik önlemlerinin önemine vurgu yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

