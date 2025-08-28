Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
80 yıl aradan sonra... Çalıntı tablo ev ilanında ortaya çıktı!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
2. Dünya Savaşı sırasında Naziler tarafından el konulan bir tablo, Arjantin'de yayınlanan satılık bir ev ilanında ortaya çıktı. 

2. Dünya Savaşı sırasında Nazilerin el koyduğu İtalyan ressam Giuseppe Ghislandi'ye ait 'Bir Hanımefendinin Portresi' isimli tablo, 80 yıl sonra Arjantin’de ortaya çıktı. Bir gayrimenkul ilanında ortaya çıkan resim, bir kanepenin üzerinde asılı halde görüldü. 

TABLO KOPYA DEĞİL

Yahoo News'in haberine göre, Hollanda Kültür Mirası Ajansı (RCE) araştırmacıları Annelies Kool ve Perry Schrier, tablonun kopya olduğuna dair bir bulgu olmadığını belirtti. Öte yandan eser, Hollanda Kültür Bakanlığı’nın kayıtlarında hâlâ ''iade edilmemiş'' olarak listeleniyordu.

YERİNDE İNCELENMESİ GEREKİYOR

Sanat tarihçileri, ev ilanındaki tablonun kayıp eserle boyut, renk ve kompozisyon açısından birebir örtüştüğünü söylese de, kesin doğrulama için eserin yerinde incelenmesi gerektiğini bildirdi.

18. yüzyıldan kalma bu eserin, Nazi işgali altındaki Avrupa'da Yahudilere yardım eden Hollandalı sanat tüccarı ve koleksiyoner Jacques Goudstikker’in koleksiyonuna ait olduğu biliniyor. Goudstikker’in ölümünden sonra koleksiyonu Hermann Göring’in yakın çevresine geçti. Göring, Luftwaffe’nin başında bulunduğu dönemde Avrupa’dan en az 800 tabloyu yağmalamıştı.

Goudstikker’in mirasçısı Marei von Saher ise tabloyu geri almak için mücadeleyi sürdüreceğini belirterek, ''Ailem, Jacques’in koleksiyonundan çalınan her eseri geri getirmeyi ve mirasını onurlandırmayı hedefliyor'' dedi.

 

 

