Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Sosyal medya bununla çalkalanıyor! Torunlarının dondurmasına uyuşturucu karıştırdı: Yakayı böyle ele verdi

Sosyal medya bununla çalkalanıyor! Torunlarının dondurmasına uyuşturucu karıştırdı: Yakayı böyle ele verdi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Sosyal medya bununla çalkalanıyor! Torunlarının dondurmasına uyuşturucu karıştırdı: Yakayı böyle ele verdi
Siyaset, Uyuşturucu, Dondurma, Çocuk, Virginia, Haber
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD’nin Virginia eyaletinde İlçe Seçim Başkanı olan 66 yaşındaki Cumhuriyetçi Parti üyesi James Edwin Yokeley Jr., torunlarının dondurmasına uyuşturucu madde koyduğu iddiasıyla tutuklandı. 

ABD’nin Virginia eyaletine bağlı Surry ilçesinde yaşayan siyasetçi James Edwin Yokeley Jr., 8 Ağustos'ta bir polise, iki küçük torununun dondurmacıdan aldıkları dondurmanın içinde iki hap bulduğunu söyledi.

Sosyal medya bununla çalkalanıyor! Torunlarının dondurmasına uyuşturucu karıştırdı: Yakayı böyle ele verdi - 1. Resim

TORUNLARININ DONDURMASINA KARIŞTIRMIŞ

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında polis, dondurmalara Yokeley Jr. tarafından yasadışı uyuşturucu karıştırıldığını kanıtlayan videolar bulunduğunu bildirdi. 

HAPLARI TÜKETMEDİKLERİ TESPİT EDİLDİ

Böylelikle  dedeye yönelik tutuklama emri çıkarılırken, dondurmadan çıkan uyuşturucuların daha kesin testler için eyalet laboratuvarına gönderildiği kaydedildi. Küçük kızların ise hapları tüketmediği bildirildi. 

Sosyal medya bununla çalkalanıyor! Torunlarının dondurmasına uyuşturucu karıştırdı: Yakayı böyle ele verdi - 2. Resim

100 BİN DOLAR KEFALET ÖDEDİ

Wral News'in haberine göre, Yokeley Jr. yiyecek veya içecekleri kontrollü bir maddeyle kirletmek, 1. sınıf uyuşturucu bulundurmak ve çocuk istismarıyla suçlanırken götürüldüğü New Hanover İlçe Gözaltı Merkezi'nde 100 bin dolarlık kefalet cezasına çarptırıldı.  Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Merkez Bankası rezervleri tarihi zirveden gerilediTrendyol Süper Lig'de 4. hafta hakemleri belli oldu!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
10 yıllık skandal! Çin vatandaşları Pentagon’un kalbine kadar girdi - DünyaÇin, Pentagon’un kalbine kadar girdiUydu görüntüleri ortaya çıkardı: İran kanıtları mı yok ediyor? - Dünyaİran kanıtları mı yok ediyor?Bayraktar üretim üssü vuruldu! İki Rus füzesi isabet etti - DünyaBayraktar üretim üssü vuruldu!Pakistan felaketi yaşıyor! Yüzlerce köy sular altında: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti - DünyaÜlke felaketi yaşıyor! Yüzlerce köy sular altında: Çok sayıda ölü varBarış köprüsünde Türkiye sürprizi! Ukraynalı milletvekili Turkiyegazetesi.com.tr'ye konuştu - DünyaBarış köprüsünde Türkiye sürprizi!Hindistan'da feci olay! Çöken bina 15 kişiye mezar oldu - DünyaKatliam gibi kaza! Çöken bina 15 kişiye mezar oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...