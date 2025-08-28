Sosyal medya bununla çalkalanıyor! Torunlarının dondurmasına uyuşturucu karıştırdı: Yakayı böyle ele verdi

ABD’nin Virginia eyaletine bağlı Surry ilçesinde yaşayan siyasetçi James Edwin Yokeley Jr., 8 Ağustos'ta bir polise, iki küçük torununun dondurmacıdan aldıkları dondurmanın içinde iki hap bulduğunu söyledi.

TORUNLARININ DONDURMASINA KARIŞTIRMIŞ

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında polis, dondurmalara Yokeley Jr. tarafından yasadışı uyuşturucu karıştırıldığını kanıtlayan videolar bulunduğunu bildirdi.

HAPLARI TÜKETMEDİKLERİ TESPİT EDİLDİ

Böylelikle dedeye yönelik tutuklama emri çıkarılırken, dondurmadan çıkan uyuşturucuların daha kesin testler için eyalet laboratuvarına gönderildiği kaydedildi. Küçük kızların ise hapları tüketmediği bildirildi.

100 BİN DOLAR KEFALET ÖDEDİ

Wral News'in haberine göre, Yokeley Jr. yiyecek veya içecekleri kontrollü bir maddeyle kirletmek, 1. sınıf uyuşturucu bulundurmak ve çocuk istismarıyla suçlanırken götürüldüğü New Hanover İlçe Gözaltı Merkezi'nde 100 bin dolarlık kefalet cezasına çarptırıldı. Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.