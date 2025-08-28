Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
13 yaşındaki fenomenden acı haber! Sosyal medya akımının kurbanı oldu

Mısır’da yaşayan 13 yaşındaki sosyal medya fenomeni, "Ramen'i çiğ ye" akımına kapılarak üç paket pişmemiş hazır erişte yemesi üzerine fenalaşarak hayatını kaybetti. 

Mısır’da yaşayan gencin sonu sosyal medya akımından oldu. 13 yaşındaki TikTok fenomeni, sosyal medyada yayılan "Ramen'i çiğ ye" akımına katılmak için art arda üç paket pişmemiş hazır erişte tüketti. Kısa süre içinde şiddetli mide ağrısı ve kusma şikayetleriyle hastaneye kaldırılan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 

ZEHİRLİ BİR MADDEYE RASTLANMADI

Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri,  eriştelerin satıldığı marketin sahibini sorguya çekti. Ürünler, kısa süre içinde toplatılarak laboratuvar ortamında incelendi, fakat zehirli ya da uygunsuz bir maddeye rastlanmadı. Yetkililer, ölümün gıdanın içeriğinden değil, tüketim şekli ve aşırı miktardan kaynaklandığını açıkladı. 

BAĞIRSAK TIKANIKLIĞI YAŞADIĞI BELİRLENDİ

Otopsi sonucunda gencin yüksek miktarda çiğ erişte tüketmesi nedeniyle bağırsak tıkanıklığı yaşadığı belirlendi. 
Uzmanlar, işlenmiş gıdaların mutlaka pişirilmesi gerektiğini, aksi takdirde mide ve bağırsakta çözünmeden şişerek ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini vurguladı.

