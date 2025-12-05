Dünyanın en büyük müzik platformu Spotify'ın yıllık "Wrapped" uygulamasının merak uyandıran yeni bir özelliği olan "dinleme yaşınız" kullanıcıları müzik zevklerinin yaşlarıyla ilgili ne gibi ipuçları verdiğini düşündürüyor. Sosyal medyada hızla yayılan paylaşımlarda, kullanıcıların dinleme yaşlarının 16'dan 100'e kadar geniş bir yelpazede değiştiği ve çoğunun gerçek yaşlarıyla tutarsız olduğu görüldü. Bu durum, pek çok kişinin Spotify'ın dinleme yaşını nasıl hesapladığına dair büyük bir merak uyandırdı.

Spotify dinleme yaşınız kaç? Spotify kullanıcıların dinleme yaşını nasıl hesaplıyor? İsveç merkezli müzik veri akışı ve podcast uygulaması Spotify, yıl sonu yaklaşırken, kullanıcılarının yıl boyu dinlediklerinden yola çıkarak hazırladığı “Wrapped 2025” adlı akışını yayınladı. Her yıl ünlü platformun kullanıcıları tarafından heyecanla beklenen bu uygulama için, bu yıl Spotify yeni bir sürpriz hazırladı. “Dinleme yaşınız” adlı özellik kısa sürede sosyal medyada viral oldu ve birçok kullanıcının şaşkınlığıyla sonuçlandı.

Spotify dinleme yaşınız kaç? Spotify kullanıcıların dinleme yaşını nasıl hesaplıyor? Sonuçlarda, bazı bazı Z kuşağı üyelerinin dinleme yaşı 70’lerde , bazı lise öğrencilerinin 40’larda, bazı emeklilerin ise 20’li yaşlarda tahmin edildiği görüldü.

Spotify dinleme yaşınız kaç? Spotify kullanıcıların dinleme yaşını nasıl hesaplıyor? 60 YAŞA 21, 21 YAŞA 59 YAŞ TAHMİNİ Örneğin Kanadalı şarkıcı ve Elon Musk’ın eski eşi Grimes, Spotify’ın kendisini 92 yaşında tahmin ettiğini paylaştı. 37 yaşındaki Grimes, bu durumu "eski şarkılara olan sevgisine" bağladı. Diğer taraftan, nesiller arası bir tersine dönüşle, sosyal medya kullanıcısı 60 yaşındaki Jon Porter, İrlandalı genç şarkıcı CMAT’i dinlediği için 21 yaş, 21 yaşındaki kızı Bethan'a 59 yaş tahmini yapıldı.

Spotify dinleme yaşınız kaç? Spotify kullanıcıların dinleme yaşını nasıl hesaplıyor? SPOTİFY’IN “DİNLEME YAŞINIZ” ÖZELLİĞİNİN ARKASINDAKİ BİLİM Spotify, özelliğin arkasındaki veri biliminin "hatırlama tümseği" kavramına, yani kişinin çocukluk yıllarından kalma müzikleri tercih etme eğilimine dayandığını belirtti. Bir kişinin "dinleme yaşını" belirlemek için Spotify, sadece favori sanatçıların ortalama yaşını veya şarkıların yayınlanma tarihlerini hesaplamak yerine, kişinin genel müzik ilgi alanını kendi yaşıyla karşılaştırdı. Platformun incelediği ilk faktör, kullanıcının son bir yılda dinlediği tüm şarkıların yayınlanma tarihleri oldu. Bu verilerden yola çıkarak Spotify, kullanıcının kendi yaşındaki diğer kullanıcılardan daha fazla dinlediği beş yıllık bir müzik dönemi tespit etti.

Spotify dinleme yaşınız kaç? Spotify kullanıcıların dinleme yaşını nasıl hesaplıyor? Spotify bu beş yıllık dönemi, kullanıcının "hatırlama tümseği" (reminiscence bump) olarak adlandırdı ve bu şarkılar çıktığında kişinin 16 ila 21 yaşları arasında olduğunu varsaydı. Örneğin, Spotify birine 30 dinleme yaşı atadıysa, bu kişinin 2010'lu yılların başından çıkan müzikleri daha çok dinlediği anlamına geliyor.



Spotify dinleme yaşınız kaç? Spotify kullanıcıların dinleme yaşını nasıl hesaplıyor? Yayın akışı hizmeti, bu mantıklarını şu çarpıcı örnekle açıkladı: "Eğer kendi yaşınızdaki diğer kullanıcılara kıyasla 1970'lerin sonlarından kalma müzikleri daha fazla dinliyorsanız, eğlenceli bir varsayımla 'dinleme yaşınızın' bugün 63 olduğunu, yani o dönemde müzikle ilk tanıştığı yaşlarda olan birinin yaşında olduğunuzu öngörüyoruz."



Spotify dinleme yaşınız kaç? Spotify kullanıcıların dinleme yaşını nasıl hesaplıyor? TÜRKİYE'NİN EN ÇOK DİNLENENLERİ Öte yandan, BLOK3 isimli Rap türünde müzik yapan sanatçı, Spotify’da Türkiye’de 2025 yılında en çok dinlenen sanatçı olarak kayıtlara geçmeyi başardı. Onu Ati242, Semicenk, Era7capone ve Lvbel C5 takip etti. Sezen Aksu ise ülkemizde bu yıl en çok dinlenen kadın şarkıcı oldu.

Spotify dinleme yaşınız kaç? Spotify kullanıcıların dinleme yaşını nasıl hesaplıyor? 2025 YILINDA DÜNYADA EN ÇOK DİNLENEN SANATÇILAR BLOK3 Ati242 Semicenk Era7capone Lvbel C5 UZI Sezen Aksu Poizi Motive AKDO

Editör:AYŞEGÜL DAHİ

Haberle İlgili Daha Fazlası