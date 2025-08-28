YouTube videosu uğruna canından oldu! 22 yaşındaki genç feci şekilde can verdi

Korkunç görüntüler, Hindistan'ın Odisha kentinden geldi. 22 yaşındaki Sagar Kundu , Cumartesi günü Duduma Şelalesi’nde drone kullanarak video çektiği esnada şiddetli akıntıya kapıldı.

ŞİDDETLİ AKINTIYLA SAVRULDU

Arkadaşları korku dolu anları saniye saniye kaydederken, görüntülerde genç adamın bir kayanın üzerinde durduğu esnada vuran bir akıntıyla savrulduğu görülüyor. Etraftakiler onu çekmeye çalışsa da başarılı olamıyor ve Kundu birkaç saniye içinde gözden kayboluyor.

EKİPMANLARINI ARKADAŞINA FIRLATTI

Kundu’nun Abhijit Behera adlı bir arkadaşı, Hint medyasına yaptığı açıklamada, Sagar'ın panik içinde kamerasını ve diğer ekipmanlarını ona fırlattığını, ancak onu kurtaramadıklarını söyledi.

UYARILARI DİKKATE ALMADI

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında polis, Kundu'nun, hızla yükselen su seviyesiyle ilgili tekrarlanan uyarıları dikkate almayarak şelaleye girdiğini iddia etti. Olaya ilişkin incelemeler sürüyor.