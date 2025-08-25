Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Hollandalı kardeşlerin ölümünde yeni detaylar ortaya çıktı: Çok sayıda gözaltı var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Fatih'te otel odasında ölü bulunan iki kardeşin yemek yedikleri restoranın işletmecileri gözaltına alındı. Gözaltına alınan 4 kişiden E.K. ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul'un Fatih ilçesinde  yaşları 17 ve 15 olan iki Hollandalı kardeşin ölümüne ilişkin detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. 

Hollanda'dan tatil için gelen Rashid Mohammed Ajoeb (57), oğulları Mohammed Jamil Yusuf (17) ve Mohammed Yazdani (15) ile birlikte gezmek için akşam Taksim'e gitmişti.

OTEL ÇALIŞANLARI KORKUNÇ HALDE BULDU

Aile gezip yemek yedikten sonra akşam otele geri dönmüşlerdi. Sabah saatlerinde Hollandalı ailenin odasından sesler geldiğini duyan otel çalışanları, oraya girdiklerinde çocukları hareketsiz şekilde yerde yattığını, baba Mohammed Ajoeb'in ise fenalık geçirdiğini görmüştü.

Hollandalı kardeşlerin ölümünde yeni detaylar ortaya çıktı: Çok sayıda gözaltı var - 1. Resim

İki çocuk hayatını kaybederken baba hastaneye kaldırılmıştı.

YEMEK YEDİKLERİ YERLER TESPİT EDİLDİ

Olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonunda yemek yedikleri iş yerleri tespit edildi. Şahısların Beyoğlu'nda yemek yedikleri 2 işletme sahipleri E.K., B.K., A.K. ve T.M.Ç. şüpheli olarak yakalandı.

Hollandalı kardeşlerin ölümünde yeni detaylar ortaya çıktı: Çok sayıda gözaltı var - 2. Resim

Numuneler incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Emniyette işlemleri biten şahıslar adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden E.K. ev hapsi şartıyla diğer şüpheliler de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

