Kuzenlerin kavgası dehşete döndü! Biri hapse, diğeri mezara...

Dün gece İzmit'e bağlı Yeşilova Mahallesi'nde kuzen katliamı yaşandı.

GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI

Birlikte alkol alan Ferhat T. (19) ve kuzeni F. T. (29) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine F. T., kuzenini göğsünden bıçakladı. Kanlar içinde kalan Ferhat, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

BİRİ MEZARA, DİĞERİ HAPSE GİRDİ

19 yaşındaki genç, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. F. T. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ferhat T.'nin cenazesi ise Kocaeli Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Gencin cenazesinin yarın defnedileceği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.