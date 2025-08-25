Düzce'deki lisenin 18 maddelik kurallarına soruşturma! "Kızlar serviste öne oturmayacak, kantinde ayrı sıra yapacak"

Düzce’de eğitim veren Turgut Özal Anadolu Lisesi tarafından yeni eğitim öğretim döneminde okula kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler için 18 maddelik bir liste yayınlandı.

"KIZ ÖĞRENCİLER GEREKİRSE AYAKTA GİDECEK"

"Öğrencilerimizin dikkat etmesi gereken hususlar" başlığıyla sunulan okul kurallarında tartışmalara neden olabilecek bazı maddeler yer aldı. Bu maddeler arasında kız öğrencilerin servislerin ön koltuğuna oturmamaları, arkada yer olmasa bile kız öğrencilerin ayakta gitmeleri yer aldı.

VALİLİK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Bir diğer maddede ise "Kantinde kız erkek sırasında dikkat edilecek. Kız erkek ilişkilerinde seviyeli davranılacak, 'kuzenim, kankim' vs. gerekçeler kabul edilmeyecektir" ifadeler yer aldı.

Maddeler sosyal medyada tartışmalara neden olurken Düzce Valiliği konuyla ilgili rahatsızlığa neden olan ifadeler hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

"ÖĞRENCİLERİ OLUMSUZ ETKİLEYECEK UYGULAMAZ KABUL EDİLEMEZ"

Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer aldı: "İlimiz Merkez Turgut Özal Anadolu Lisesi Okul Müdürlüğünce, 2025-2026 eğitim-öğretim yılında öğrencilerimiz tarafından uyulması gereken kurallara ilişkin olarak velilerin yazılı bir metin ile bilgilendirildiği anlaşılmıştır. İlgili metinde belirlendiği görülen kuralların; öğrencilerimizin birbirlerine ve okul ortamına saygılı olmaları, olası yanlış anlamaların önlenmesi, öğrenciler arasında yaşanabilecek olumsuz durumların engellenmesi ile güvenli ve sağlıklı bir eğitim-öğretim ortamı sağlamayı amaçladığı anlaşılmış olup metindeki bazı ifadelerin ise amacını aştığı ve toplumda yanlış anlaşılmalara, tartışmalara ve rahatsızlığa yol açtığı görülmüştür.

Söz konusu metinde yer alan tartışmalı ifadeler hakkında inceleme ve soruşturma başlatılmıştır. Hiçbir şekilde öğrencilerimizi olumsuz etkileyecek uygulamaların kabul edilmesi ve buna izin verilmesi mümkün değildir. Kurumlarımızın temel yaklaşımı; öğrencilerimizin kendilerini güvende hissedecekleri, huzurlu ve sağlıklı bir ortamda eğitimini sağlamaya yönelik çaba göstermektir."