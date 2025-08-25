Gram altında yeni rekor hesapları! ABD’den 3 kritik veri bekleniyor

TÜRKİYE GAZETESİ/ EKONOMİ SERVİSİ - Altın fiyatlarında cuma günü gerçekleşen yükselişin ardından, yeni hafta daha yatay bir görünümle başlıyor. FED Başkanı Powell tarafından eylülde faiz indirimi sinyali verilmesiyle birlikte ons fiyatı cuma günü %0,97 primle 3.371 dolardan kapanış yapmıştı. Bugün ise ons, 3,365 dolara yakın denge arayışını sürdürüyor.

25 AĞUSTOS 2025 GRAM ALTIN

İçeride ise gram altın fiyatı cuma günü en yüksek 4.455 TL’yi test ederek, 4.470 TL’deki zirvesine oldukça yaklaşmıştı. 25 Ağustos 2025 gram altın fiyatı ise 4.432 TL’den güne başlıyor.

Kapalıçarşı’daki kuyumcularda sabah saatlerinde gram altın satış fiyatı 4.461 TL ve çeyrek altın satış fiyatı da 7.277 liradan gerçekleşiyor.

ABD'DEN KRİTİK VERİLER

Bu hafta ABD’den, FED politikaları açısından da kritik veriler bekleniyor. Bugün Yeni Konut Satışları yarın Dayanıklı Tüketim Malları Siparişleri ve Tüketici Güveni, perşembe günü 2. Çeyrek Ön GSYİH, haftalık işsizlik başvuruları, Bekleyen Konut Satışları ve cuma günü de Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) Endeksi dikkatle takip edilecek.

Özellikle Dayanıklı Tüketim Malları Siparişleri, işsizlik başvuruları ve Çekirdek PCE verilerinde tahminlerin dışında gelebilecek rakamların piyasada oynaklığı artırabileceği ifade ediliyor.

"FAİZ İNDİRİMİ" BİLMECESİ!

FED Başkanının Jackson Hole konuşmasını değerlendiren analistler, “Powell, enflasyondan ziyade istihdama odaklanmanın zamanının geldiğini belirtti. Ancak tek bir faiz indiriminin, seri faiz indirimi uygulayacağı anlamına gelmediğini de açıkça ifade etti. Mevcut faiz oranlarının biraz yüksek olduğunu da kabul etti. Yaklaşan bir faiz indirimlerine dair işaretler, yakın vadede piyasaları destekleyecektir. Ancak uzun vadeli FED fon oranları konusundaki belirsizlik piyasayı düşündürüyor” diye konuşuyor.

ALTINDA BEKLENTİLER

Ons altında 3.330 doların ilk destek ve 3.375 doların ilk direnç olarak takip edilmesi gerektiğini aktaran analistler, “Gram altın fiyatı ise 4.400 TL’nin üzerinde kalıcı olamaya başlıyor. Ons fiyatında 3.375 dolar direncinin aşılması, 3.400 dolar ihtimalini gündeme getirebilir. Bu da gram tarafında rekora doğru yeni bir denemeyi destekleyebilir” ifadelerini kullanıyor.