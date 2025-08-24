Yeni fiyatlar ne olacak? Araç sahiplerini yakından ilgilendiriyor! Petrol bu fiyatın altına düşecek

Brent petrolün varil fiyatı, ABD’nin karşılıklılık esaslı tarifeleri ve petrol üreticilerinden oluşan OPEC+ grubunun üretim artışıyla yılın ikinci çeyreğinde birinci çeyreğe göre yüzde 10,8 geriledi. ABD Başkanı Donald Trump, 2 Nisan’da birçok ticaret ortağından ithal edilen ürünlere en az yüzde 10 ek vergi uygulanacağını açıklamıştı. Bu karar, küresel ticaret savaşları endişelerini artırarak petrol fiyatları üzerinde baskı oluşturdu.

Ayrıca, OPEC+ grubunun 8 üyesinin üretim artışını hızlandırması fiyatların aşağı yönlü hareketini destekledi. Martta 74,55 dolardan kapanan Brent petrol, Nisan ayında 58,22 dolara gerileyerek ayı yüzde 18,1 düşüşle 61,03 dolardan kapattı. Bu, Ocak 2021’den bu yana en düşük kapanış olarak kayıtlara geçti. Mayıs ayında ABD’li yetkililerin askıya alınan tarifelere dair kararları ve güçlenen talep öngörüleriyle petrol fiyatları yeniden yükselişe geçti. Mayıs ayında Brent petrolün varil fiyatı bir önceki aya göre yüzde 2,6 artarak 62,60 dolara, Haziran ayında ise yüzde 6,2 yükselerek 66,46 dolara ulaştı.

Ancak Nisan-Haziran döneminde OPEC+ grubunun günlük 960 bin varil üretim artışı taahhüdü ve ABD’nin bazı tarifeleri fiilen uygulamaya devam etmesi, Brent petrolün ikinci çeyrekte birinci çeyreğe göre toplam yüzde 10,8 değer kaybetmesine yol açtı.

YENİ FİYATLAR NE OLACAK?

Londra merkezli enerji danışmanlık şirketi Facts Global Energy Orta Doğu Petrol Piyasası Uzmanı Palash Jain, kısa vadede Brent petrolün varil başına 60 dolar seviyesine gerilemesinin beklendiğini söyledi. Jain, küresel temellerin zayıflamaya devam edeceğini ve petrol stok birikimlerinin artacağını öngördüklerini ifade etti.

Mevcut durumda en önemli jeopolitik belirsizlik, Hindistan’ın Rus petrolü alımlarını sürdürme konusundaki resmi tutumu olarak öne çıkıyor.

Jain, “Eğer Hindistan hükümeti, ABD’nin baskısıyla yerli rafinerelere Rus petrolünü işlemeyi durdurmaları yönünde talimat verirse Brent fiyatlarında kısa vadede varil başına 80-85 dolar aralığında yükseliş yaşanabilir” ifadelerini kullandı.

PETROL FİYATI BU SEVİYENİN ALTINA DÜŞECEK

Petrokimya veri sağlayıcı ICIS’in Petrol Piyasaları ve Enerji Dönüşümü Direktörü Ajay Parmar da yılın ikinci çeyreğinde ABD tarifelerinin ve OPEC+ grubunun üretim artışlarının fiyatlar üzerinde belirleyici olacağını söyledi.

Parmar, OPEC+ grubunun arz artışlarını sürdürmesi durumunda Nisan-Eylül döneminde üretimin günlük toplam 2,2 milyon varile çıkacağını ve piyasaların bunu hazmetmesinin kolay olmayacağını belirtti. “Bu nedenle kış dönemine girildiğinde ham petrol fiyatlarının 60 doların alt seviyelerine inmesini bekliyoruz” dedi.

Fiyatların 2026 boyunca da baskı altında kalmasının beklendiğini ifade eden Parmar, “Eğer OPEC+ grubu mevcut planlarının da ötesinde arzı artırmaya karar verirse fiyatların 50 dolar seviyesine kadar gerileme ihtimali bulunuyor” değerlendirmesini yaptı.