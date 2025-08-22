Petrol gelirleri "TEC" şirketine mi aktarıldı? DMM'den 'buharlaşma' iddialarına cevap geldi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz'ın Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı üzerinden elde edilen gelirin Turkish Energy Company (TEC) şirketine aktarıldığı iddialarına Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden DMM) açıklama geldi. DMM, TEC'in de kamuya bağlı bir şirket olduğunu hatırlatarak mesnetsiz iddiaları yalanladı.

"PETROL GELİRLERİ BUHAR OLDU" İDDİASI KARA PROAPAGANDA

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sosyal medya mecralarında ‘Türkiye’nin Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı üzerinden 2 milyar 320 milyon dolar gelir elde ettiği, bu tutarın Turkish Energy Company (TEC) adlı şirkete aktarıldığı ve 1 milyar 416 milyon dolarının kaybolduğu' yönünde dolaşıma sokulan iddialar tamamen asılsız olup, dezenformasyon amaçlı kara propaganda niteliğindedir. BOTAŞ’ın 2014-2018 yılları arasında petrol taşıma faaliyetlerinden elde ettiği hasılat incelendiğinde 1,48 milyar dolar olduğu görülmektedir. İlgili tahkim kararında da Türkiye’nin petrol sevkiyatından 2,32 milyar dolar gelir elde ettiğine dair herhangi bir ifade bulunmamaktadır" denildi.

TEC DE KAMUYA BAĞLI BİR ŞİRKET

TEC’in tamamen kamuya ait bir devlet şirketi olduğu belirtilen açıklamada, "İddiaya konu edilen Turkish Energy Company (TEC) de tamamen kamuya ait bir devlet şirketidir. TEC’in tüm faaliyetleri, gelir ve harcamaları mevzuata uygun şekilde kayıt altına alınmakta; Sayıştay tarafından denetlenmekte ve TBMM KİT Komisyonu’nda görüşülmektedir. Dolayısıyla herhangi bir gelir kaybı ya da ‘buharlaşma’ mümkün değildir. Tekrar hatırlamak gerekirse tahkim davasında Türkiye, uluslararası hukuktan doğan haklarını savunmuş, Irak aleyhine ileri sürdüğü ihlal iddiaları kabul edilmiş ve Irak’ın da Türkiye’ye tazminat ödemesine hükmedilmiştir. Irak lehine verilen tazminat kararına karşı ise Türkiye tarafından başlatılan iptal davası süreci halen devam etmektedir. Yargı süreci devam eden uluslararası bir mesele üzerinden kamuoyuna maddi gerçeklerle bağdaşmayan, yanıltıcı ve kasıtlı iddialar servis edilmesi, ülkemizin çıkarlarına zarar verme potansiyeli taşımaktadır. Kamuoyunun resmi kurumların açıklamalarına itibar etmesi; asılsız ve siyasi saiklerle dolaşıma sokulan paylaşımları dikkate almaması önemle rica olunur" ifadelerine yer verildi.