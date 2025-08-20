Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Komisyonda 'milli egemenlik' hedef alındı iddiası! DMM'den provokasyona geçit yok

Komisyonda 'milli egemenlik' hedef alındı iddiası! DMM'den provokasyona geçit yok

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) 'terörsüz Türkiye süreci' kapsamında oluşturulan Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nda Türkiye’nin egemenliği ve milli birliğini hedef alan talepler olduğuna dair iddiaları yalanladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda Türkiye'nin egemenliğini ve milli birliğini hedef alan talepler olduğu yönündeki iddiaları yalanladı.

DMM'den yapılan açıklamada, çeşitli sosyal medya mecralarında, bir siyasi partinin TBMM çatısı altında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda, Türkiye'nin egemenliğini ve milli birliğini hedef alan taleplerde bulunduğu yönünde yapılan paylaşımların, tamamen asılsız ve dezenformasyon içerdiği belirtildi.

'STRATEJİK ÇALIŞMA' MESAJI 

Terörsüz Türkiye sürecinin, Türkiye Yüzyılı hedeflerine giden yolda milli birlik ve beraberliği pekiştiren, toplumsal barışı güçlendiren stratejik bir çalışma olduğu ifade edilen açıklamada, sürecin önemli bir parçası olan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun faaliyetlerini, Meclis'te temsil edilen 11 siyasi partiden toplam 51 üyenin katılımıyla büyük bir dikkat ve uyum içinde sürdürdüğü kaydedildi.

"GÜNDEM ŞEFFAF OLARAK PAYLAŞILIYOR" 

Komisyonun bugüne kadar gerçekleştirdiği 4 toplantının gündemi ve içeriklerinin şeffaflık ilkesi çerçevesinde kamuoyuyla paylaşıldığının altı çizilen açıklamada, komisyon çalışmaları basına açık olarak yürütüldüğü, oturumların muhabirler tarafından takip edildiği ve görüşme tutanaklarının TBMM'nin resmi internet sitesinde yayımlandığı aktarıldı.

Komisyonun gerçekleştirdiği tek gizli oturumun, İçişleri ve Milli Savunma Bakanlıkları ile Milli İstihbarat Başkanlığı'nın komisyon üyelerini bilgilendirmek amacıyla katıldığı toplantı olduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu toplantı da dahil olmak üzere, sosyal medyada dolaşıma sokulan hiçbir talep veya teklif kesinlikle gündeme getirilmemiştir. Hal böyle iken, Komisyonun gündemine hiç gelmemiş, hiçbir parti tarafından teklif edilmemiş ve müzakere konusu dahi olmamış hususları çarpıtarak kamuoyuna sunmak, yalan ve iftira yoluyla Terörsüz Türkiye sürecini hedef alan açık bir provokasyondur. Kamuoyunun, yalnızca Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu tarafından yapılan resmi açıklamalara itibar etmesi, asılsız, gerçek dışı ve provokatif nitelikteki dezenformasyon içeriklerine kesinlikle değer vermemesi önemle rica olunur."

Kaynak: Anadolu Ajansı

