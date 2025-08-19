'Terörsüz Türkiye' komisyonu öncesi Meclis önünde hareketli dakikalar! Beyaz Toros yakıldı... 1 kişi gözaltında
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Bugünlü 'Terörsüz Türkiye' komisyonu öncesi Meclis önünde Toros marka beyaz otomobil yakıldı. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişinin psikolojik rahatsızlıkları olduğu ve çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Meclis önünde araç yakılmasıyla ilgili soruşturma başlattı.
TBMM'de bugün saat 14.00'te iktidarın 'Terörsüz Türkiye' adını verdiği Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplantısı gerçekleştirilecek.
Kritik toplantı öncesi Meclis önünde hareketli dakikalar yaşandı.
SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI
Meclis'in Çankaya kapısına yakın bir noktada Toros marka beyaz olduğu belirtilen bir araç yakıldı.
Emniyetten yapılan açıklamada aracı yakan kişinin psikolojik rahatsızlıklarının olduğu belirtildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Meclis önünde araç yakılmasıyla ilgili soruşturma başlattı.
Yangına kısa sürede müdahale edilirken; araç sürücüsünün gözaltına alındığı kaydedildi:
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Çağla Çağlar