'Terörsüz Türkiye' komisyonu öncesi Meclis önünde hareketli dakikalar! Beyaz Toros yakıldı... 1 kişi gözaltında

TBMM'de bugün saat 14.00'te iktidarın 'Terörsüz Türkiye' adını verdiği Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplantısı gerçekleştirilecek.

Kritik toplantı öncesi Meclis önünde hareketli dakikalar yaşandı.

SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Meclis'in Çankaya kapısına yakın bir noktada Toros marka beyaz olduğu belirtilen bir araç yakıldı.

Emniyetten yapılan açıklamada aracı yakan kişinin psikolojik rahatsızlıklarının olduğu belirtildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Meclis önünde araç yakılmasıyla ilgili soruşturma başlattı.

Yangına kısa sürede müdahale edilirken; araç sürücüsünün gözaltına alındığı kaydedildi: