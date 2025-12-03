IBM Türkiye Genel Müdürü Işıl Kılınç Gürtuna, Türk teknoloji profesyonellerinin yetenek ve direncine dikkat çekerek Türkiye’nin kuantum teknolojilerinde ulusal bir stratejiye ihtiyaç duyduğunu söyledi. Gürtuna, “Doğru ortaklıklar ve net hedeflerle Türkiye bu alanda öncü olabilir” dedi.

Türk teknoloji profesyonellerine çok güvendiğini söyleyen IBM Türkiye Genel Müdürü Işıl Kılınç Gürtuna “Bizler çok yetenekliyiz, dirençliyiz ve hevesliyiz. İlk adımı atan olmayı seviyoruz” dedi. Bunların hepsinin Türkiye’ye has önemli özellikler olduğunu söyleyen Gürtuna “Türk teknoloji profesyonellerine çok güveniyorum. Türklerin problem çözme yeteneği ve yüksek teknoloji hamleleri ülkeyi ileriye taşıyacak ve öncü olacak bir alanı bulmaya yardımcı olacak. Bu yüzden kuantum konusunda ulusal bir stratejimiz olmalı. Bu, ‘şöyle bir kuantumu deneyelim’ şeklinde olmamalı. Doğru proje alanı hazırlamalı, doğru ortaklıklar kurmalı, kısa ve orta vadeli hedefler net şekilde belirlenmeli” dedi.

AYAK UYDURMUYOR DÜZENİ ŞEKİLLENDİRİYORUZ

Dün İstanbul’da düzenlenen MÜSİAD Vizyoner’25’te konuşan Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ) Genel Müdür Yardımcısı Yavuz Emir Beyribey de silah tedarik eden büyük uluslara olan bağımlılık döneminin sona erdiğini belirterek “Dolayısıyla gelecek, ulusların kendi yeteneklerini kullanabildiği ve sürdürebildiği bir dünyadır. Türkiye olarak sadece bu yeni düzene ayak uydurmakla kalmıyoruz, bunu sadece kendi bölgemizde değil, aynı zamanda tüm dünyada şekillendiriyoruz” dedi.

5G BİRAZ BAŞARISIZ OLDU

ZTE Corporation CTO Grubu Kıdemli Direktörü Hans Neff de 5G’nin verdiği bütün sözlerin yerine getirilmediğine vurgu yaparak “5G biraz zihniyet olarak başarısız oldu diye düşünüyorum. 6G ise 5G’nin başarısız olduğu konularda daha iyi bir performans sergileyecek” diye konuştu.

6G ile jeneritif yapay zekanın bir araya gelmesi ile güzel bir ekosistem oluşabileceğini kaydeden Neff, “Yapay zeka 2022’de icat edilmedi ilk algoritmaları 1700 yılında düşünüldü. Sadece jeneritif yapay zeka yeni icat edildi” dedi.

