Asgari ücret maratonu başlıyor. Bakan Işıkhan “Bütün tarafları masada istiyoruz” dedi. Komisyonun yapısında 5 işçi, 5 işveren üyesi sabit kalıp hükûmet temsilcisi azaltılacak.

EMRAH ÖZCAN / ANKARA - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret görüşmelerine en kısa zamanda başlayacaklarını belirterek “Asgari ücreti hükûmet olarak biz değil Asgari Ücret Tespit Komisyonumuz belirliyor. Komisyon inşallah yakın zamanda toplanacak, çalışmalara başlayacak” dedi.

Kabine toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını cevaplayan Bakan Işıkhan görüşmelere işçi kesiminin katılmayacağı iddialarına yönelik ise “Asgari Ücret Tespit Komisyonu sosyal diyaloğun en önemli mekanizmalarından bir tanesi, sizler de çok iyi biliyorsunuz. Biz masada tüm tarafları görmek istiyoruz. Asgari Ücret Tespit Komisyonuna ilişkin resmî olarak tüm taraflara; işveren ve işçi konfederasyonlarımıza resmî davetimizi göndereceğiz yakın zamanda. Masada üç kesimi de görmek istiyoruz” değerlendirmesini yaptı.

2026 yılı için asgari ücret görüşmelerinin bu hafta başlaması bekleniyor. Geçmiş yıllarda olduğu gibi komisyonun ilk toplantısının Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde yapılması öngörülüyor. Ardından işçi ve işveren temsilcilerinin sırasıyla TÜRK-İŞ ve TİSK merkezlerinde ev sahipliği yaptığı 3 oturumluk görüşme süreci başlayacak.

Belirlenen rakam, yılın son haftasına doğru açıklanacak.

YÜZDE 30 ZAM YAPILIRSA 28 BİN 700 TL OLACAK

Mevcut asgari ücret 22 bin 104 TL. Önümüzdeki yıl için asgari ücrete 10 zam yapıldığı takdirde net ücret yaklaşık 24 bin 300 TL, yüzde 20 zam yapıldığı takdirde yaklaşık 26 bin 500 TL, yüzde 30 zamda 28 bin 700 TL, yüzde 40 zamda ise 31 bin TL bandına yükselecek.

