Yeni yönetmelikle scooter’lar yasaklı bölgelere yaklaştığında, araç önce otomatik olarak uyaracak ardından da sürati düşürülecek.

CEMAL EMRE KURT / ANKARA - Elektrikli scooter’larla ilgili yeni düzenlemeyle getirilen coğrafi çitleme başta olmak üzere anlık konum takibi getirildi.

Coğrafi çitleme tanımı yapılarak yasaklı bölgelere girişin yazılım üzerinden kısıtlanması ayrıntılı kurallara bağlandı. Buna göre, e-scooter coğrafi çitleme bulunan bir alana yaklaşırken sürücü, direksiyona yerleştirilen işitsel uyarı sistemi üzerinden bilgilendirilecek.

Sürücü yasak bölgeye girerse, araç hızı kademeli olarak düşürülecek ve kullanıcının bölgeden güvenli şekilde çıkmasına imkân tanınacak.

"HERKESİN SORUMLULUK ALANI BELLİ OLMALI"

Yol ve Sürüş Güvenliği Uzmanı Mert İntepe, coğrafi çitlemeyle scooter’ların çevre yolları veya otoyolların kenarlarında gidemeyeceğini söyledi.

Dünyada ve Türkiye’de elektrikli scooter kullanımının giderek yaygınlaştığına dikkat çeken İntepe, “Scooter’lar şu anda kiralamada, teslimatta, şahsi ulaşımda ve sportif olarak kullanılıyor. Yakın gelecekte Hindistan, Pakistan, Mısır seviyesinde olabiliriz. Biz de yaya öncelikli trafik anlayışıyla hareket etmeliyiz. Scooter’lar da plakalandırılarak herkesin sorumluluk alanı belli olmalı. Muayene zorunluluğu gelmeli. Kask ve eldiven konusu önemli. Bu da zaman içinde yerini bulacaktır” diye konuştu.

