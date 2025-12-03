Kasım ayında binek otomobil ve hafif ticari araç satışları geçen yıla göre yüzde 9,8 artarak 132 bin 984 adede ulaştı ve tüm zamanların en yüksek kasım ayı rekoru kırıldı. Yılın 11 ayında toplam satışlar ise 1,17 milyon adedi geçti. Renault Clio liderliği sürdürürken, elektrikli modellerde Tesla öne çıktı.

ALİ ÇELİK / İSTANBUL - Otomotiv pazarı yılın son düzlüğüne yeni bir rekor kırdı. Binek otomobil ve hafif ticari araç satışları kasımda geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 9,82 artarak 132 bin 984 adet olarak gerçekleşti. Böylece tüm zamanların en yüksek kasım ayı satışları elde edildi.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneğinin (ODMD) verilerine göre, otomobil satışları kasımda yüzde 10.78 artışla 104 bin 795 adet, hafif ticari araç pazarı yüzde 6.38 büyüyerek 28 bin 189 adet oldu. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık kasım ayı ortalama satışlara göre yüzde 50,6 arttı.

TOPLAM SATIŞLAR YÜZDE 10,16 ARTTI

Öte yandan yılın 11 aylık döneminde ayrı bir rekora imza atıldı. Toplam satışlar yüzde 10,16 oranında artarak 1 milyon 176 bin 780 adede ulaştı. Otomobil satışları yüzde 10,96 artışla 938 bin 177 adet, hafif ticari araç pazarı yüzde 7,13 artarak 238 bin 603 adet oldu.

ODMD verilerine göre Türkiye’de en çok satan marka model listesinde ilk dört sırada yerli üretim Renault, Fiat ve Toyota modelleri yer aldı. Uzun süredir liderliği kimseye kaptırmayan Clio’nun adetsel bazda açık ara önde götürdüğü listenin 5, 6 ve 7’nci sıralarında elektrikli modeller Tesla, BYD ve Togg yer aldı.

En çok satan ilk 10 modelden beşi SUV modellerden oluşurken elektrikli tarafta ise liderliği Tesla göğüsledi. Sıralamada dikkat çeken bir diğer marka ise BYD oldu, Çinli üretici ilk 10 listesinde 3 farklı modelle giren tek marka konumunda.

