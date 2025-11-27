BDDK verilerine göre taşıt kredilerinin hacmi geçen hafta 350 milyon TL arttı. Bankalarca sunulan en düşük taşıt finansmanı oranı ise geçen hafta %3,02 iken, bu hafta %3,10 seviyesine yükseldi. Bu hafta en ucuz taşıt finansmanı hangi bankalarda? 300 bin TL taşıt finansmanının geri ödemesi kaç TL oldu? Detaylar haberimizde…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından açıklanan verilere göre 14 Kasım ile sona eren haftada taşıt kredilerinin toplam hacmi 49 milyar 299 milyon TL olarak gerçekleşti. Bu rakam, bir önceki haftaya göre taşıt kredisi hacminde yaklaşık 350 milyon TL’lik bir yükselişe işaret etti.

Bankalarca sunulan taşıt finansmanı seçeneklerine bakıldığında ise geçen hafta %3,02 olan en düşük oranın bu hafta %3,10’a yükselmesi dikkat çekti.

EN UCUZ TAŞIT KREDİLERİ

27 Kasım 2025 itibarıyla bankalarca sunulan en ucuz taşıt kredileri şöyle:

-Albaraka: %3,10 (Kâr payı oranı)

-Kuveyt Türk: %3,10 (Kâr payı oranı)

-Türkiye Finans: %3,13 (Kâr payı oranı)

-Vakıf Katılım: %3,15 (Kâr payı oranı)

-Garanti BBVA: %3,15

-Akbank: %3,19

Otomobil kredisi faizi yükseldi! 300 bin TL’nin geri ödemesi kaç TL?

300 BİN TL KREDİ/24 AY VADE

En düşük orana göre 300 bin TL taşıt kredisinin 24 ayda geri ödeme tablosu:

-Kredi Tutarı: 300 bin TL

-Kredi Vadesi: 24 ay

-Kredi Oranı: %3,10

-Aylık taksit: 19 bin 737 TL

-Toplam geri ödeme: 473 bin 691 TL

FİNANSMAN MALİYETİ YÜKSEK

24 ay vade ile kullanılan taşıt finansmanında yaklaşık %58 maliyet ortaya çıkıyor. Sektör temsilcileri, kasım ayında enflasyonun daha düşük gelebileceğini ve merkez bankasının aralık ayında faiz indirimi döngüsüne devam edebileceğini öngörerek, bu gelişmelerin zamanla kredi oranlarına da yansımasının görülebileceğini ifade ediyor.

SATIŞLAR ARTIYOR

Piyasaya bakıldığında, Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneğinin verilerine göre otomobil satışları bu yılın ocak-ekim döneminde %10,98 yükselerek 833 bin 382 adet olarak gerçekleşti. Hafif ticari araç satışları da %7,23 artarak 210 bin 414 adedi buldu.

TÜİK verilerine göre ise bu yıl ocak-ekim döneminde 6 milyon 164 bin otomobilin devri gerçekleşti. Böylece ikinci el piyasadaki satışlarda da geçen yılın aynı dönemine göre %6,3 artış kaydedildi.

Yüksek faiz ortamı ve otomobil fiyatlarında reel kayıp yaşanmasına rağmen bu satışlar artmaya devam diyor.

ÖMER FARUK BİNGÖL

