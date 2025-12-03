Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brüksel’deki NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılacak. Fidan, Türkiye’nin savunma sanayisi ve askerî kabiliyetleriyle Avrupa güvenliğine katkılarını aktaracak, NATO Ankara Zirvesi hazırlıklarını değerlendirecek ve Ukrayna’ya desteğini yineleyecek.

YEŞİM ERASLAN / ANKARA - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Brüksel’deki NATO karargâhında gerçekleştirilecek olan Dışişleri Bakanları toplantısına katılacak.

İKİ OTURUM DÜZENLENECEK

Türkiye’nin ev sahipliğinde 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara’da düzenlenecek NATO Zirvesi’nin hazırlıklarının ele alınacağı toplantıda iki oturum düzenlenecek. İlk oturumda Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere Avrupa-Atlantik güvenliğinde son dönemde yaşanan gelişmeler masaya yatırılacak. Bakan Fidan ilk oturumda, Türkiye’nin güçlü, modern askerî kabiliyetleri ve savunma sanayisiyle İttifak ile birlikte Avrupa güvenliğine yaptığı katkılara değinecek.

NATO Ankara Zirvesi hazırlıkları hakkında bilgi paylaşacak olan Fidan, NATO’nun Avrupa sütununu güçlendirme çabalarının tekrara düşmeyen tamamlayıcı nitelikte olması ve bu amaca yönelik savunma alanındaki AB girişimlerinin Birlik üyesi olmayan tüm NATO Müttefiklerinin katılımına açık şekilde yürütülmesi gerektiğini vurgulayacak. Savunma sanayi iş birliğinin önemini vurgulayacak olan Bakan Fidan, bu alanda müttefikler arasındaki bütün engellerin kaldırılması beklentisini tekrarlayacak.

HER TÜRLÜ KATKI İÇİN HAZIRIZ

Toplantının ikinci oturumu ise NATO-Ukrayna Konseyi olacak. Bakan Fidan bu toplantıda Türkiye’nin, Ukrayna’nın bağımsızlığına, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne desteğini tekrarlayacak. Rusya-Ukrayna savaşının sonlandırılması ve adil ve kalıcı barışın tesisi için diplomasiye imkan tanınması gerektiğini ifade edecek olan Fidan, son gelişmelere ilişkin Türkiye’nin görüşlerini dile getirecek ve Ankara’nın barışa yönelik sürece her türlü katkıyı sunmaya hazır olduğunu vurgulayacak.

