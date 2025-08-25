Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > 3. Sayfa > 10 yaşındaki kızına bıçak çekmişti: Çocuk gözyaşlarıyla seslendi! "Lütfen kurtarın"

10 yaşındaki kızına bıçak çekmişti: Çocuk gözyaşlarıyla seslendi! "Lütfen kurtarın"

- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adana'da 10 yaşındaki kızına bıçak çeken kadın tutuklandı. Küçük kız, sosyal medyadan gözyaşlarıyla annesinin serbest bırakılmasını istedi ve "Benim annemle hiçbir sorunum yok. Annem cani değil" dedi.

Türkiye, önceki gün Adana'dan gelen görüntülerle büyük şok yaşadı. Yüreğir ilçesinde yaşayan 35 yaşındaki Ayşegül Y., 10 yaşındaki kızına bıçak çekti. 

Kendisini sokağa atan kız, çevredekilerden yardım istedi. Görüntülerin ortaya çıkması üzerine Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yavuzlar Mahallesi'nde anne Ayşegül Y.'yi gözaltına aldı. Kızı E.H.Y. ise akrabalarının evinde bulunarak koruma altına alındı.

ANNENİN İFADESİ

Anne, ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Sevk sırasında Ayşegül Y., kızını koruduğunu, ona bıçak çekmediğini söyledi. Savcıda ifade veren kadın, sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.

AĞLAYARAK SESLENDİ: BENİM ANNEM CANİ DEĞİL

Annesi Ayşegül Y.'nin tutuklama haberini alan E.H.Y., adliye çıkışında gözyaşlarına boğuldu. Çocuk ağladığı sırada yakınları, "İyi mi ettin? Böyle iyi mi" diye tepki gösterdi.

E.H.Y., annesinin sosyal medya hesabına yüklediği görüntüde kurtarılması için gözyaşı döktü.

Çocuk yüklediği görüntüde, "Benim annem öyle biri değil aslında, benim annemle hiçbir sorunum yok. Beni sadece onlarda korumak istedi. Annemin çıkmasını çok istiyorum. Lütfen annemi kurtarın yanlış anlaşılma bu, herkes gerçek sanmış. Tamam saçımı çekti neden? Onların yanına gitme diye çekti, bıçağı da onlara çekti. Siz konuyu çok uzatıyorsunuz, cani anne diyorsunuz. Benim annem cani değil, beni bu yaşa getirdi, onun sayesinde büyüdüm" sözlerine yer verdi.

