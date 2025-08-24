Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bu nasıl annelik! 10 yaşındaki kızına bıçak çekti: İlk ifadesi şoke etti

Bu nasıl annelik! 10 yaşındaki kızına bıçak çekti: İlk ifadesi şoke etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Güncelleme:
Adana, Bıçak, Anne, Kız, Gözaltı, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adana'da 10 yaşındaki kızını bıçakla kovalayan anne Ayşegül Y. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen kadın, ilk ifadesinde kızını koruduğunu, eski eşinin arkadaşının kızını almaya geldiğini bu nedenle sokağa bıçakla çıktığını söyledi.

Adana'nın Yüreğir ilçesinde yaşanan olayda 35 yaşındaki Ayşegül Y., 10 yaşındaki kızına bıçak çekti. Kız korkuya kapılarak sokağa kaçıp çevredekilerden yardım istedi.

Kızın çığlıklarını duyan vatandaşlar hemen olaya müdahale etti. Bu anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu ile anbean görüntülendi. Görüntülerin ortaya çıkması üzerine Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yavuzlar Mahallesi'nde anne Ayşegül Y.'yi gözaltına aldı.

"KIZIMI KORUDUM"

10 yaşındaki E.H.Y. ise akrabalarının evinde bulunarak koruma altına alındı. Anne ifadesi alındıktan sonra bugün adliyeye sevk edildi. Sevk sırasında anne kızını koruduğunu ona bıçak çekmediğini söyledi.

Bu arada annenin ifadesinde de kızına bıçak çekmediğini eski eşinin arkadaşının kızını almaya geldiğini bu nedenle sokağa bıçakla çıktığını söylediği öne sürüldü.

