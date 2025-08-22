Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Adana'da göz göre göre dolandırıcılık! "Parayı atacağım" deyip kayboldu

Adana’da göz göre göre dolandırıcılık! “Parayı atacağım” deyip kayboldu

- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri

Adana’da bir kişi, 5 bin lira değerindeki camları aldıktan sonra ödeme yapmadan iş yerinden ayrıldı. O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken, iş yeri sahibi ödeme yapılmazsa yasal yollara başvuracağını belirtti.

Olay, merkez Seyhan ilçesine bağla Yeşilyurt Mahallesi Karaafat Caddesindeki bir camcıda meydana geldi. 

IBAN’A PARA ATACAKTI, CAMLA BİRLİKTE KAYBOLDU

İddiaya göre, iş yerine gelen bir kişi 5 bin liralık cam istedi. İş yeri sahibi Hüseyin Savır, müşteri ile bizzat ilgilenip camı aracına yükledi. Şahıs parayı IBAN’a atacağını söyleyip IBAN istedi. Savır, IBAN’ı verdi bu arada başka bir müşteri gelince onunla ilgilenirken şahıs para atmadan iş yerinden ayrıldı.

Adana’da göz göre göre dolandırıcılık! “Parayı atacağım” deyip kayboldu - 1. Resim

GETİRMEZSE ŞİKAYETÇİ OLACAK

Yaşananları anlatan iş yeri sahibi Hüseyin Savır, "Arkadaşı tanımıyoruz, 'klimacıyım, servisten geliyorum' dedi ve çift cam yaptırdı. O sırada başka bir müşteri geldi ve ben onunla ilgilenirken arkadaş IBAN’a parayı atacağını söyledi. Parayı göndermiş gibi yapıp arabasına bindi ve gitti. Bir de parayı göndermiş gibi yapıp el sallayıp gitti. Göndermediğini hemen fark ettim, belki dönüş yapar diye bekledik ama dönmedi. Yoğunluk nedeniyle telefon numarası falan almadık. 5 bin liralık bir mağduriyetimiz var. Parasında değiliz ama emeğimize üzülüyoruz. Bir şey söyleyemiyorum, vicdanına bırakıyorum. Bilerek yaptı demiyorum ama insan hatasını fark eder. Akşama kadar getirmezse parayı gidip karakola şikayetçi olacağım" dedi.

Adana’da göz göre göre dolandırıcılık! “Parayı atacağım” deyip kayboldu - 2. Resim

Savır, daha öncede internet üzerinden alışveriş yaparken dolandırıldığını, dolandırıcıların hep kendisine denk geldiğini ifade etti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

