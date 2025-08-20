Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
200 bin liralık tatili 50 bin liraya satmışlar! 15 milyon liralık dolandırıcılık sona erdi

200 bin liralık tatili 50 bin liraya satmışlar! 15 milyon liralık dolandırıcılık sona erdi

Zonguldak'ta Özlem K. ve eşi İ.K., Antalya'da piyasa değeri 200 bin lira olan tatili 50 bin liraya 300 kişiye sattı. 15 milyon liralık dolandırıcılık yapan çift, Burdur'da yakalandı.

Yaklaşık 300 kişi "Antalya'da uygun fiyata tatil" vaadiyle dolandırıldı. Şüphelilerden Özlem K. ve eşi İ.K., Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerinin fiziki takibi sonucu dün gece geç saatlerde Burdur'da gözaltına alındı.

BİRKAÇ KİŞİYİ GÖNDEREREK GÜVEN KAZANDILAR

İddiaya göre Özlem K.; planını hayata geçirmeden önce bazı aileleri uygun fiyatlarla tatile göndererek çevresinde güven oluşturdu. Bu yöntemle kısa sürede çok sayıda kişiyi ikna eden şüpheli; tatil paketlerini piyasa değerinin dörtte biri fiyatına sattı. Yaklaşık 200 bin liralık paketi 50 bin liraya sattığını duyan 300'e yakın kişi, ödemelerini Özlem K.'nin eşi, annesi ve kendi hesabına yaptı.

300 KİŞİYİ 15 MİLYON LİRA DOLANDIRMIŞLAR

Zanlılardan Özlem K.'nin 300 kişiyi yaklaşık 15 milyon lira dolandırdığı iddia edildi. Ancak suçtan elde edilen net gelirin MASAK raporlarının incelenmesinin ardından tespit edileceği öğrenildi.

200 bin liralık tatili 50 bin liraya satmışlar! 15 milyon liralık dolandırıcılık sona erdi - 1. Resim

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Tatil rezervasyonlarının gecikmesi üzerine şüpheliden parasını geri isteyen mağdurlar, önce oyalandı. Ancak Özlem K., önceki gün itibarıyla telefonlarını kapatarak para yatıran tatil zedeleri engelledi. Yaklaşık 50 kişinin şikayeti üzerine yapılan operasyonda yakalanan çiftin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sabah saatlerinde Zonguldak Adliyesi'ne "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla sevk edilen Özlem K. ve eşi İ.K.'nın adliyedeki sorgusu sürüyor.

