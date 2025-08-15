5 ilde dolandırıcılık operasyonu! 6 kişi adliyeye sevk edildi

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından "nitelikli dolandırıcılık" suçuna yönelik düzenlenen çalışmalar sonucu, vatandaşları telefonla arayarak kendilerini "polis" ve "savcı" olarak tanıtan dolandırıcılara operasyon düzenlendi.

Dolandırıcıların, "Kimlik bilgileriniz suçta kullanıldı. Şüphelilere operasyon yaptık. Üzerlerinden sizin kimliğiniz çıktı. Para ve altın gibi değerli eşyalarınızı güvence altına alacağız. Sonrasında size iade edeceğiz" şeklindeki yalanlarla vatandaşları kandırdıkları, bu yöntemle toplam 1 milyon 143 bin 350 TL haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.

Yapılan çalışmalarda 8 şüpheliden 1'inin cezaevinde olduğu anlaşılırken, diğer 7 şüphelinin yakalanması için Samsun merkezli İstanbul, Ankara, Adıyaman ve Kars illerinde salı sabahı saat 05.30'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale incelenmek üzere el konuldu.

Samsun Emniyet Müdürlüğünde sorgulanan 1 kişi dün çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, polisteki işlemleri tamamlanan 6 kişi de bu sabah Samsun Adliyesine sevk edildi. İstanbul'da cezaevinde bulunan 1 kişinin ise Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile Samsun Adliyesinde savcıya ifade vereceği öğrenildi.