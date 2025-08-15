Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > 73 ilde uyuşturucu operasyonu! 1695 zanlı yakalandı

73 ilde uyuşturucu operasyonu! 1695 zanlı yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

73 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son 2 haftadır düzenlenen operasyonlarda; 479 kilogram uyuşturucu madde ile 783 bin 80 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Öte yandan 1.695 şüpheli yakalandı.

Zehir tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonlara her geçen gün yenileri ekleniyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 73 ilde son iki haftada uyuşturucu madde satıcılarına yönelik birçok operasyon düzenlendiğini açıkladı. Operasyonlarda, 1695 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

479 KİLOGRAM ELE GEÇİRİLDİ

Yerlikaya, Next Sosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, son iki haftadır, Gaziantep, Ankara, Adana, İzmir, Konya, Samsun, Antalya, İstanbul, Mersin, Şanlıurfa, Manisa, Balıkesir, Bursa, Hatay, Diyarbakır, Kayseri, Muğla, Aydın, Kocaeli, Osmaniye, Tekirdağ, Denizli, Zonguldak, Eskişehir, Van, Sivas, Kütahya, Malatya, Afyonkarahisar, Kırklareli, Kahramanmaraş, Amasya, Karabük, Ağrı, Çorum, Erzincan, Karaman, Kastamonu, Niğde, Sakarya, Adıyaman, Erzurum, Trabzon, Giresun, Kırıkkale, Uşak, Batman, Düzce, Aksaray, Çanakkale, Edirne, Bartın, Elazığ, Isparta, Muş, Nevşehir, Yalova, Ordu, Bilecik, Bitlis, Ardahan, Kars, Kilis, Rize, Hakkari, Sinop, Mardin, Artvin, Bingöl, Bolu, Burdur, Tokat ve Yozgat'ta uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

2 bin 548 ekip, 6 bin 350 personel, 18 hava aracı ve 37 narkotik dedektör köpeğinin katıldığı operasyonlarda, 479 kilogram uyuşturucu madde ile 783 bin 80 uyuşturucu hap ele geçirildiğini ifade eden Yerlikaya, 1695 şüphelinin yakalandığını bilgisini paylaştı.

"POLİSLERİMİZİ TEBRİK EDİYORUM"

Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımızı ve operasyonları gerçekleştiren il emniyet müdürlerimiz ile polislerimizi tebrik ediyorum. Uyuşturucuya karşı yürüttüğümüz bu mücadele, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi koruma mücadelesidir."

Kaynak: Anadolu Ajansı

Türkiye, "Topuklu efe" Özlem Çerçioğlu'nu konuşuyor! İşte AK Parti'ye geçişin perde arkası
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Türkiye, "Topuklu efe" Özlem Çerçioğlu'nu konuşuyor! İşte AK Parti'ye geçişin perde arkası - Gündemİşte AK Parti'ye geçişin perde arkasıİBB'ye yeni operasyon! Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney gözaltında - GündemBeyoğlu Belediye Başkanı gözaltındaİstanbul ve İzmir dahil 13 kente 'sarı' kodlu uyarı! Çok kuvvetli geliyor - Gündem13 kentte 'sarı' kodlu alarmSavunma yaparken itirafları savundu! CHP liderinin iddiaları bumerang gibi kendine döndü - GündemCHP liderinin iddiaları bumerang gibi kendine döndü!AK Parti devrim niteliğinde icraatları ile tarihe damga vurdu! Asırlık hizmetler - GündemAK Parti icraatları ile tarihe damga vurdu!Ankara, Suriye ordusunun terörle mücadelesine katkı verecek! SDG, Şam’a verdiği sözleri tutmadı - GündemMSB: SDG, Suriye Hükümeti ile imzaladıkları mutabakata uymadı
Sonraki Haber Yükleniyor...