Özel harekat operasyonunda hayrete düşüren olay! Yakalandığı yer pes dedirtti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Mersin'de özel harekat destekli gerçekleştirilen operasyonlarda aranması bulunan 305 kişi yakalandı. Operasyonda; 10 yıl hapis cezasıyla aranan ve evinde uyuşturucu madde bulunan bir şüpheli bazadan çıktı. O anlar pes dedirtti.

Mersin Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri aranan şahıslarla ilgili çalışma yaptı.

305 KİŞİ YAKALANDI

Ekiplerin hassas, titiz ve takipli çalışmalar sonucu birçok adrese özel harekat ve gece görüşlü dron destekli operasyonlar yapıldı. Son bir hafta gerçekleşen operasyonlarda 305 aranan şahıs yakalandı.

BAZANIN İÇİNDEN ÇIKTI

Yakalananlardan resmi belgede sahtecilik, kasten yaralama, 6136 sayılı Kanuna Muhalefet, hükümlü ve tutuklunun kaçması suçlarından 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.S. yatak odasında bazanın içinden çıktı.

UYUŞTURUCU VE PARA ELE GEÇİRİLDİ

Baza içinde yakalanan şüphelinin adresinde yapılan aramada ise 4 parça halinde 650 gram esrar, çok sayıda hassas terazi ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 64 bin 200 TL nakit para ele geçirildi. Aranan 305 şahıstan 1 ile 10 yıl arasından hapis cezası bulunan 77 kişi emniyet ve adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

