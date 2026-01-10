Ankara’da 75 yaşındaki bir hasta, göğüs kemiği kesilmeden ve küçük bir kesiyle gerçekleştirilen minimal invaziv baypas ameliyatıyla sağlığına kavuştu. Uzmanlar, bu yöntemin iyileşme sürecini hızlandırdığını vurguluyor.

ZİYNETİ KOCABIYIK - Ankara’da bir süre önce göğüs ağrısı şikâyetiyle 29 Mayıs Devlet Hastanesine başvuran 75 yaşındaki Ahmet Sevük, kemik kırılmadan küçük bir kesiyle baypas oldu. Uzmanlar ‘minimal invaziv’ denilen bu yöntemle hastaların ameliyat sonrasında daha kolay iyileştiğini ve günlük yaşantısına daha hızlı döndüğünü vurguluyor.

Tıkalı olan iki damarı değişen Ahmet Sevük, ameliyat sonrasında eski hayatına dönmek için sabırsızlandığını belirterek yeniden spor yapmaya başlamak istediğini söylüyor. Bir hafta önce hastaya baypas yapıldığını belirten2 9 Mayıs Devlet Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Levent Enver, “Ameliyatı minimal invaziv dediğimiz yöntemle göğüs kafesi kemiklerini kesmeden yaptık” dedi.

